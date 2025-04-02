Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании

2 апреля на Метрополитано пройдет ответный матч полуфинала кубка Испании, в котором Атлетико встретится с Барселоной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне оставила довольно посредственное впечатление: в полуфинале кубка уступили принципиальному сопернику, Атлетику, а в Ла Лиге финишировали ниже выскочек из Жироны. В итоге летом тут капитально обновляли состав. Не всех, кого хотели, подписали, тот же Довбик выбрал Рому. Но было очевидно, что от новой темпорады ждут многого.

Уже можно говорить, что неудач хватает. В Лиге чемпионов обиднейшим образом уступили Реалу - отыгрались после минимального поражения в первом матче, но уступили в серии пенальти. С ним же, а также с Барселоной, пытаются вести борьбу в Примере, но осечек хватает. Даже Эспаньол в прошлом туре не обыграли - закончили 1:1. В итоге кубок становится последним турниром, что может принести титул. Тем более что в Каталонии было добыто стратегически неплохой результат - результативную ничью.

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Барселона

Клуб тоже не может быть доволен результатами прошлого сезона. И виновным, по сути, назначили Хави. С другой стороны, сменивший его Флик показывает при примерно таком же кадровом потенциале куда более убедительные, хотя и противоречивые, результаты. У Ханси уже есть первый титул, добытый после переезда в Каталонию, Суперкубок Испании.

Но впереди есть перспектива завоевать классический требл. Левандовски и компания вполне уверенно продвигались в Лиге Чемпионов, где уже в четвертьфинале. И играют в салочки с Реалом в Примере. Снова опередив к весне вечному конкуренту, с Осасуной и Жироной соперникам шансов не оставляли, побеждая разгромно. Ну, и в кубке в финал пройдет тот, кто выиграет в Мадриде.

Статистика личных встреч

Флик уже трижды в этом сезоне сыграл с Симеоне - и получается все лучше. Сначала было безвольное поражение, потом кубковые 4:4, а в прошлом месяце каталонцы превратили 0:2 в 4:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы гостей немного, но выше. Они и правда в отличной форме, но с таким соперником подстраховаться не помешает - берем фору 0 на каталонцев (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua Атлетико Мадрид Барселона Фора Барселони (0) 1.76 Сделать ставку

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