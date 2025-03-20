Лига наций20 марта 2025, 21:53 | Обновлено 20 марта 2025, 22:33
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Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА
20 марта 2025, 21:53 | Обновлено 20 марта 2025, 22:33
2118
0
20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.
Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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