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Лига наций
20 марта 2025, 21:53 | Обновлено 20 марта 2025, 22:33
2118
0

Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА

20 марта 2025, 21:53 | Обновлено 20 марта 2025, 22:33
2118
0
Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

Украина – Бельгия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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