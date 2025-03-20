Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Германия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига A
Италия
20.03.2025 21:45 - : -
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 марта 2025, 05:13 |
34
0

Италия – Германия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций

Поединок состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2025, 05:13 |
34
0
Италия – Германия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Коллаж Sport.ua

20 марта на «Джузеппе Меацца» (Сан-Сиро) пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Италии встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда устраивала своим болельщикам в последних циклах американские горки. Трагедия с невыходом на чемпионат мира-2018 сменилась триумфом на Евро-2020, но чуть более чем через полугода обладатель континентального титула лишился шансов поехать на мундиаль, уступив дома Северной Македонии.

Спаллетти тут тоже пока что не выглядит волшебником. Да, на Евро вышли из группы, но для этого хватило волевой победы над Албанией и ничьей, вырванной буквально у Хорватии в последней атаке. И то сразу в 1/8 финала последовали 0:2 со Швейцарией. Вдохновили 3:1 на выезде во Франции, с чего начиналась Лига Наций. Но в итоге здесь же, в Милана, в последнем туре, когда и ничья оставляла бы на первом месте, уступили подопечным Дешама.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Германия

Сборная в 2024-м году напомнила тот вариант, что был у Клисманна на домашнем чемпионате мира. Тоже никто не ждал особенно ничего, были ужасные результаты в контрольных поединках, но потом появился молодой тренер с нестандартными подходами, что в последний момент все обновляет - и игра на турнире в исполнении немцев нравится. Правда, снова летом все закончилось без хэппи-энда. Невероятная Испания голом на 119-й минуте выиграла досрочный финал.

Осенью Нагельсманн снова решал задачи по перестройке состава: ряд ветеранов ушло, были и травмированные во главе с Тер Штегеном. Но в своей группе Германия царила, пусть и не безоговорочно - выезды к Нидерландам и Венгрии закончились ничьими.

Статистика личных встреч

Немцы не проигрывают в шести очных поединках кряду - но и победили в основное время на этом отрезке только дважды. В том числе в крайней встрече, в 2022-м году как раз в формате Лиги Наций оформили дома 5:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что немного больше шансов будет у гостей. Но в целом тут скучать болельщики не должны, напрашивается ставка на обе забьют (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Италия
20 марта 2025 -
21:45
Германия
Обе забьют 1.82 Сделать ставку
По теме:
Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Нидерланды – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Дания – Португалия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Италия - Германия прогнозы прогнозы на футбол Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 20 марта 2025, 03:59 0
Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч
Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/4 финала Лиги наций 2024/25 начнется 20 марта в 21:45 по Киеву

Михайлюк точно пропустит игру против Вашингтона
Баскетбол | 19 марта 2025, 22:28 1
Михайлюк точно пропустит игру против Вашингтона
Михайлюк точно пропустит игру против Вашингтона

«Юта» обновила статус украинца

Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Футбол | 19.03.2025, 09:00
Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Днепр – финалист Лиги Европы-2015. Где они сейчас?
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 19.03.2025, 18:20
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Футбол | 19.03.2025, 12:46
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 6
Футбол
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
18.03.2025, 08:22 6
Бокс
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 11
Хоккей
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
18.03.2025, 09:33 29
Футбол
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
18.03.2025, 11:57 35
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 1
Бокс
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
18.03.2025, 23:19 3
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем