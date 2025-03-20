Италия – Германия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций

20 марта на «Джузеппе Меацца» (Сан-Сиро) пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Италии встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Италия

Команда устраивала своим болельщикам в последних циклах американские горки. Трагедия с невыходом на чемпионат мира-2018 сменилась триумфом на Евро-2020, но чуть более чем через полугода обладатель континентального титула лишился шансов поехать на мундиаль, уступив дома Северной Македонии.

Спаллетти тут тоже пока что не выглядит волшебником. Да, на Евро вышли из группы, но для этого хватило волевой победы над Албанией и ничьей, вырванной буквально у Хорватии в последней атаке. И то сразу в 1/8 финала последовали 0:2 со Швейцарией. Вдохновили 3:1 на выезде во Франции, с чего начиналась Лига Наций. Но в итоге здесь же, в Милана, в последнем туре, когда и ничья оставляла бы на первом месте, уступили подопечным Дешама.

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Германия

Сборная в 2024-м году напомнила тот вариант, что был у Клисманна на домашнем чемпионате мира. Тоже никто не ждал особенно ничего, были ужасные результаты в контрольных поединках, но потом появился молодой тренер с нестандартными подходами, что в последний момент все обновляет - и игра на турнире в исполнении немцев нравится. Правда, снова летом все закончилось без хэппи-энда. Невероятная Испания голом на 119-й минуте выиграла досрочный финал.

Осенью Нагельсманн снова решал задачи по перестройке состава: ряд ветеранов ушло, были и травмированные во главе с Тер Штегеном. Но в своей группе Германия царила, пусть и не безоговорочно - выезды к Нидерландам и Венгрии закончились ничьими.

Статистика личных встреч

Немцы не проигрывают в шести очных поединках кряду - но и победили в основное время на этом отрезке только дважды. В том числе в крайней встрече, в 2022-м году как раз в формате Лиги Наций оформили дома 5:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что немного больше шансов будет у гостей. Но в целом тут скучать болельщики не должны, напрашивается ставка на обе забьют (коэффициент - 1,82).