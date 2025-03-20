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Лига наций УЕФА. Лига A
Нидерланды
20.03.2025 21:45 - : -
Испания
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Лига наций
20 марта 2025, 05:08 | Обновлено 20 марта 2025, 05:09
36
0

Нидерланды – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций

Поединок состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2025, 05:08 | Обновлено 20 марта 2025, 05:09
36
0
Нидерланды – Испания. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги наций
Коллаж Sport.ua

20 марта на «Де Кейп» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Нидерланды

Команда в последнее время снова начала показывать хорошие результаты. Переломным был прошлый чемпионат мира. После него ван Гала, что ушел на покой, сменил Куман, и начало было крайне непростым, особенно провально сложился домашний финал Лиги Наций. Но потом получилось выйти на Евро напрямую. А уже там сборная дошла до 1/2, и только на 90-й минуте Англия там забила победный для себя гол.

В Лиге Наций осенью сборная была четко второй в своей группе. Она взяла всего очко с Германией (ничья дома и поражение на выезде), но при этом с более слабыми, национальной командой Боснии и Венгрии, брали победы на своем поле (причем очень крупно, 5:2 и 4:0 соответственно), а на выезде заканчивали ничьими 1:1. Как итог ожидаемо закончили в квартете на дистанции от немцев, но опережая остальную пару соперников.

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Испания

Сборная сейчас, конечно, не может считаться сильнейшей в мире - есть еще Аргентина, что выиграла мундиаль. Но она точно при де ла Фуэнте стала №1 в Старом Свете. И, кстати, первым успехом Луиса стала победа в предыдущей Лиги Наций. Но, в первую очередь, сейчас все помнят прекрасную игру и очень убедительный результат, что был продемонстрирован грандом на Евро. Тогда только Германия, представитель страны-хозяйки, не уступила в основное время - но и там закончили 2:1 голом в экстра-тайме.

Как часто бывает после больших успехов, сразу на новый турнир настроиться у чемпиона не получилось, и с Сербией на выезде закончили только нулевой ничьей. Но потом, во всех остальных матчах, были только победы - и, как итог, уверенно заняли первое место в квартете.

Статистика личных встреч

Голландцы выиграли пять матчей при двух ничьих, в основное время, в семи крайних очных поединках. Вот только после 0:0 в финале чемпионата мира-2010 в экстра-тайме золотой мяч забил Иньеста.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Но голландцы все же не тянут бодаться с настоящими грандами - поверим в победу гостей при форе 0 (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
20 марта 2025 -
21:45
Испания
Фора Испании (0) 1.90 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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