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Australian Open
12 января 2025, 00:01 | Обновлено 12 января 2025, 00:02
391
0

ФОТО. На Australian Open оборудованы специальные капсулы на уровне корта

В двух углах каждой арены установлены тренерские капсулы

12 января 2025, 00:01 | Обновлено 12 января 2025, 00:02
391
0
ФОТО. На Australian Open оборудованы специальные капсулы на уровне корта
Getty Images/Global Images Ukraine

На Открытом чемпионате Австралии 2025 организаторы обустроили специальные тренерские капсулы.

Эти капсулы находятся на уровне корта в двух углах арены. В ней смогу разместиться до четырех членов команды каждого из теннисиста / теннисистки. Коучи могут выбирать – сидеть на привычном месте, или же разместить в капсуле.

В капсулах тренера смогут получать статистику матча в режиме реального времени, а для комфорта предусмотрен механизм охлаждения. С 2025 года официально разрешен коучинг – тренерам разрешили разговаривать с игроками, когда они находятся на одной части корта.

О нововведенных капсулах рассказал директор Australian Open Крэйг Тайли:

«Мы протестировали капсулы на этой неделе, и некоторые тренеры поначалу отнеслись скептически, но потом сказали, что это здорово. Мне кажется, большинство команд предпочтет сидеть на корте. После каждого розыгрыша можно поддерживать зрительный контакт со своим игроком. Когда игрок подходит взять полотенце, можно перекинуться парой слов, то есть при желании можно что-то подсказывать почти после каждого розыгрыша».

Также Тайли хочет, чтобы коучи игроков чаще приходили вместе с ними на пресс-конференции.

Australian Open 2025 пройдет на кортах Мельбурна с 12 по 26 января. В первый игровой день запланирована два матча с участием украинок: в воскресенье должны сыграть Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

ФОТО. На Australian Open оборудованы специальные капсулы на уровне корта

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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