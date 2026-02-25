Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 февраля 2026, 01:58 | Обновлено 25 февраля 2026, 02:01
Ассоциация тенниса США назначила Крэйга Тайли генеральным директором

Тайли с 2013 года возглавлял Tennis Australia, а с 2006 был директором Australian Open

Ассоциация тенниса США назначила Крэйга Тайли генеральным директором
Getty Images/Global Images Ukraine. Крэйг Тайли

Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о назначении Крэйга Тайли, опытного директора Tennis Australia и Australian Open, на должность генерального директора.

«С самого начала этого процесса нашим главным приоритетом было выявление подходящего лидера, который ускорит рост числа участников и поможет нам достичь цели – привлечь 35 миллионов игроков к 2035 году», – сказал председатель совета директоров USTA и временно исполняющий обязанности со-генерального директора Брайан Вахали.

«Крэйг обладает редким сочетанием глобального авторитета на самом высоком уровне спорта и доказанной приверженности развитию игры. Именно такой баланс необходим в данный момент. Поскольку мы стремимся в полной мере использовать потенциал US Open как платформы для вдохновения и роста, лидерские качества Крэйга и его понимание всей экосистемы тенниса будут неоценимы. Мы рады продолжить наш текущий рост, который продолжается уже шесть лет подряд, и уверены, что он – именно тот лидер, который нужен американскому теннису для перехода к новому этапу».

Занимая должность генерального директора Tennis Australia с 2013 года и директора турнира Australian Open с 2006 года, Тайли зарекомендовал себя как всемирно признанный сторонник инноваций и инициатив, ориентированных на игроков. Под его руководством Australian Open постоянно бил рекорды посещаемости и доходов, став одним из самых инновационных и успешных глобальных спортивных событий в мире.

«Теннис – один из немногих по-настоящему глобальных видов спорта, в который можно играть всю жизнь, на любом уровне, и в этом часть его волшебства», – сказал Тайли.

«Он обладает невероятной способностью объединять людей – игроков, болельщиков, сообщества – в разных странах и культурах. Я твердо верю, что возможности для нашего спорта огромны. Мы переходим от привлечения миллионов людей, посещающих мероприятия вживую, к общению с миллиардами болельщиков по всему миру в цифровом формате круглый год. Если мы продолжим внедрять инновации и рассказывать историю нашего спорта убедительным образом, теннис будет только становиться сильнее, сплоченнее и оказывать большее влияние в ближайшие годы».

Крейг Тайли добавил: «Для меня большая честь занять должность генерального директора USTA в конце этого года. Я давно восхищаюсь лидерством организации в развитии тенниса по всей территории Соединенных Штатов и необычайным успехом Открытого чемпионата США. Теннис сформировал мою жизнь – как личную, так и профессиональную – и, начав свой теннисный путь в США в качестве тренера-чемпиона NCAA, я чувствую, что эта возможность замкнула круг. Я рад вернуться в американский теннис и работать вместе с нашим руководством на местном и национальном уровнях, чтобы продолжать расширять охват, влияние и будущее этого вида спорта».

В ближайшие месяцы Тайли официально приступит к исполнению своих обязанностей генерального директора USTA, продолжая тесно сотрудничать с Советом директоров Tennis Australia для обеспечения плавной передачи руководства.

