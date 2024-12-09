Как выглядит таблица Серии А: смена лидера и потенциальное возвращение Ромы
Аталанта опередила Наполи и идет первой с 34 очками, а римляне 7 декабря наконец-то победили
С 6 по 9 декабря проходят матчи 15-го тура Серии А 2024/25.
Аталанта на своем поле вырвала победу у Милана – 2:1. Решающий гол на 87-й минуте забил Адемола Лукман.
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Наполи дома уступил Лацио 0:1. Единственный мяч на счету у Густава Исаксена. Неполитанцы из-за этого поражения потеряли лидерство в чемпионате.
Рома без украинского форварда Артема Довбика, который восстанавливается после болезни, разгромила Лечче 4:1. Для волков это первая победа за пять последних поединков в национальном первенстве и первая при Клаудио Раньери после его возвращения на пост главного тренера.
Ювентус в Турине не сумел одолеть Болонью (2:2), а действующий чемпион Интер на Сан-Сиро переиграл Парму 3:1.
Дженоа без Руслана Малиновского (восстанавливается от травмы) расписала нулевую ничью с Торино.
9 декабря состоится заключительный матч 15-го тура: Монца на стадионе Бриантео будет принимать Удинезе в 21:45 по Киеву.
Сейчас лидером Серии А является Аталанта, которая благодаря своей победе и осечки Наполи обошла команду Антонио Конте. У бергамасков 34 очка, а у голубых – 32. На третьей позиции идет Интер с 31 баллом, а Фиорентина замыкает лигочемпионскую зону с таким же количеством пунктов (31), как и у нерадзурри.
Лацио (31) находится на пятой строчке, а шестое место у Ювентуса (27).
Рома с Довбиком располагается на 11-й позиции с 16 набранными очками из 45 возможных. Дженоа и Малиновский – 14-е (15).
Серия А 2024/25. 15-й тур, 6–9 декабря
- Интер – Парма – 3:1
- Аталанта – Милан – 2:1
- Дженоа – Торино – 0:0
- Ювентус – Болонья – 2:2
- Рома – Лечче – 4:1
- Фиорентина – Кальяри – 1:0
- Верона – Эмполи – 1:4
- Венеция – Комо – 2:2
- Наполи – Лацио – 0:1
Таблица Серии А 2024/25 после 15-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аталанта
|15
|11
|1
|3
|38 - 17
|34
|2
|Наполи
|15
|10
|2
|3
|21 - 10
|32
|3
|Интер Милан
|14
|9
|4
|1
|34 - 15
|31
|4
|Фиорентина
|14
|9
|4
|1
|28 - 10
|31
|5
|Лацио
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|6
|Ювентус
|15
|6
|9
|0
|24 - 10
|27
|7
|Милан
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|20 - 18
|22
|9
|Эмполи
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|10
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16 - 21
|17
|11
|Рома
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12
|Торино
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|13
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|14
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13 - 24
|15
|15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15 - 25
|14
|16
|Лечче
|15
|3
|4
|8
|8 - 26
|13
|17
|Комо
|15
|2
|6
|7
|16 - 28
|12
|18
|Эллас Верона
|15
|4
|0
|11
|18 - 37
|12
|19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20
|Венеция
|15
|2
|3
|10
|13 - 27
|9
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