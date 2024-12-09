Как выглядит таблица Серии А: смена лидера и потенциальное возвращение Ромы

С 6 по 9 декабря проходят матчи 15-го тура Серии А 2024/25.

Аталанта на своем поле вырвала победу у Милана – 2:1. Решающий гол на 87-й минуте забил Адемола Лукман.

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Наполи дома уступил Лацио 0:1. Единственный мяч на счету у Густава Исаксена. Неполитанцы из-за этого поражения потеряли лидерство в чемпионате.

Рома без украинского форварда Артема Довбика, который восстанавливается после болезни, разгромила Лечче 4:1. Для волков это первая победа за пять последних поединков в национальном первенстве и первая при Клаудио Раньери после его возвращения на пост главного тренера.

Ювентус в Турине не сумел одолеть Болонью (2:2), а действующий чемпион Интер на Сан-Сиро переиграл Парму 3:1.

Дженоа без Руслана Малиновского (восстанавливается от травмы) расписала нулевую ничью с Торино.

9 декабря состоится заключительный матч 15-го тура: Монца на стадионе Бриантео будет принимать Удинезе в 21:45 по Киеву.

Сейчас лидером Серии А является Аталанта, которая благодаря своей победе и осечки Наполи обошла команду Антонио Конте. У бергамасков 34 очка, а у голубых – 32. На третьей позиции идет Интер с 31 баллом, а Фиорентина замыкает лигочемпионскую зону с таким же количеством пунктов (31), как и у нерадзурри.

Лацио (31) находится на пятой строчке, а шестое место у Ювентуса (27).

Рома с Довбиком располагается на 11-й позиции с 16 набранными очками из 45 возможных. Дженоа и Малиновский – 14-е (15).

Серия А 2024/25. 15-й тур, 6–9 декабря

Интер – Парма – 3:1

– Парма – 3:1 Аталанта – Милан – 2:1

– Милан – 2:1 Дженоа – Торино – 0:0

Ювентус – Болонья – 2:2

Рома – Лечче – 4:1

– Лечче – 4:1 Фиорентина – Кальяри – 1:0

– Кальяри – 1:0 Верона – Эмполи – 1:4

– 1:4 Венеция – Комо – 2:2

Наполи – Лацио – 0:1

Таблица Серии А 2024/25 после 15-го тура