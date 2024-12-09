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Италия
09 декабря 2024, 04:28 |
79
0

Как выглядит таблица Серии А: смена лидера и потенциальное возвращение Ромы

Аталанта опередила Наполи и идет первой с 34 очками, а римляне 7 декабря наконец-то победили

09 декабря 2024, 04:28 |
79
0
Как выглядит таблица Серии А: смена лидера и потенциальное возвращение Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine

С 6 по 9 декабря проходят матчи 15-го тура Серии А 2024/25.

Аталанта на своем поле вырвала победу у Милана – 2:1. Решающий гол на 87-й минуте забил Адемола Лукман.

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Наполи дома уступил Лацио 0:1. Единственный мяч на счету у Густава Исаксена. Неполитанцы из-за этого поражения потеряли лидерство в чемпионате.

Рома без украинского форварда Артема Довбика, который восстанавливается после болезни, разгромила Лечче 4:1. Для волков это первая победа за пять последних поединков в национальном первенстве и первая при Клаудио Раньери после его возвращения на пост главного тренера.

Ювентус в Турине не сумел одолеть Болонью (2:2), а действующий чемпион Интер на Сан-Сиро переиграл Парму 3:1.

Дженоа без Руслана Малиновского (восстанавливается от травмы) расписала нулевую ничью с Торино.

9 декабря состоится заключительный матч 15-го тура: Монца на стадионе Бриантео будет принимать Удинезе в 21:45 по Киеву.

Сейчас лидером Серии А является Аталанта, которая благодаря своей победе и осечки Наполи обошла команду Антонио Конте. У бергамасков 34 очка, а у голубых – 32. На третьей позиции идет Интер с 31 баллом, а Фиорентина замыкает лигочемпионскую зону с таким же количеством пунктов (31), как и у нерадзурри.

Лацио (31) находится на пятой строчке, а шестое место у Ювентуса (27).

Рома с Довбиком располагается на 11-й позиции с 16 набранными очками из 45 возможных. Дженоа и Малиновский – 14-е (15).

Серия А 2024/25. 15-й тур, 6–9 декабря

  • Интер – Парма – 3:1
  • Аталанта – Милан – 2:1
  • Дженоа – Торино – 0:0
  • Ювентус – Болонья – 2:2
  • Рома – Лечче – 4:1
  • Фиорентина – Кальяри – 1:0
  • Верона – Эмполи – 1:4
  • Венеция – Комо – 2:2
  • Наполи – Лацио – 0:1

Таблица Серии А 2024/25 после 15-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аталанта 15 11 1 3 38 - 17 34
2 Наполи 15 10 2 3 21 - 10 32
3 Интер Милан 14 9 4 1 34 - 15 31
4 Фиорентина 14 9 4 1 28 - 10 31
5 Лацио 15 10 1 4 30 - 17 31
6 Ювентус 15 6 9 0 24 - 10 27
7 Милан 14 6 4 4 24 - 16 22
8 Болонья 14 5 7 2 20 - 18 22
9 Эмполи 15 4 7 4 14 - 15 19
10 Удинезе 14 5 2 7 16 - 21 17
11 Рома 15 4 4 7 18 - 21 16
12 Торино 15 4 4 7 16 - 20 16
13 Парма 15 3 6 6 21 - 25 15
14 Дженоа 15 3 6 6 13 - 24 15
15 Кальяри 15 3 5 7 15 - 25 14
16 Лечче 15 3 4 8 8 - 26 13
17 Комо 15 2 6 7 16 - 28 12
18 Эллас Верона 15 4 0 11 18 - 37 12
19 Монца 14 1 7 6 12 - 17 10
20 Венеция 15 2 3 10 13 - 27 9
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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