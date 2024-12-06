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Италия
06 декабря 2024, 21:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 22:03
78
0

Забивали и в свои, и в чужие ворота. Интер уверенно одолел Парму

6 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А

06 декабря 2024, 21:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 22:03
78
0
Забивали и в свои, и в чужие ворота. Интер уверенно одолел Парму
Getty Images/Global Images Ukraine.

6 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Интер» и «Парма». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Миланский клуб полностью владел инициативой и чаще угрожал воротам гостей. В первом тайме счет открыл защитник Димарко. Во второй половине игры хозяева еще дважды огорчили вратаря соперника – забили Барелла и Тюрам. На 81-й минуте один гол был забит «Интером» в свои ворота – не повезло защитнику Дармиану.

«Интер» набрал 31 балл и занимает третье место. «Парма» разместилась на 12-й позиции – в активе клуба 15 очков.

Серия А, 15-й тур. 6 декабря

Интер – Парма – 3:1

Голы: Димарко, 40, Барелла, 56, Тюрам, 67 – Дармиан, 81 (автогол)

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

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чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Парма Федерико Димарко Николо Барелла Маркус Тюрам Маттео Дармиан
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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