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Интер Милан
06.12.2024 19:30 – FT 3 : 1
Парма
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Италия
06 декабря 2024, 22:33 | Обновлено 06 декабря 2024, 22:34
44
0

Интер – Парма – 3:1. Как забить за экс-команду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А

06 декабря 2024, 22:33 | Обновлено 06 декабря 2024, 22:34
44
0
Интер – Парма – 3:1. Как забить за экс-команду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря в 15-м туре итальянской Серии А состоялся матч между «Интером» и «Пармой».

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. Забавный момент в этом матче автогол Дармиана, который ранее играл за «Парму» два сезона с 2019 по 2021 год, после чего перешёл в «Интер». После этой победы «Интер» с 31 очком занял 3-е место и приблизился к лидерам «Аталанте» и «Наполи», а «Парма» осталась на 12-й строчке с 15 очками.

Серия А. 15 тур. 6 декабря

«Интер» – «Парма» – 3:1

Голы: Димарко 40, Барелла 53, Тюрам, 66 – Дармиан, 81 (Автогол)

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Автогол забил Маттео Дармиан (Интер Милан).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
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Интер Милан Парма чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Федерико Димарко Николо Барелла Маркус Тюрам Маттео Дармиан
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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