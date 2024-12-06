Интер Милан

Интер – Парма – 3:1. Как забить за экс-команду. Видео голов и обзор матча
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6 декабря в 15-м туре итальянской Серии А состоялся матч между «Интером» и «Пармой».
Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. Забавный момент в этом матче автогол Дармиана, который ранее играл за «Парму» два сезона с 2019 по 2021 год, после чего перешёл в «Интер». После этой победы «Интер» с 31 очком занял 3-е место и приблизился к лидерам «Аталанте» и «Наполи», а «Парма» осталась на 12-й строчке с 15 очками.
Серия А. 15 тур. 6 декабря
«Интер» – «Парма» – 3:1
Голы: Димарко 40, Барелла 53, Тюрам, 66 – Дармиан, 81 (Автогол)
Видеообзор матча:
События матча
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