Интер Милан

6 декабря в 15-м туре итальянской Серии А состоялся матч между «Интером» и «Пармой».

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. Забавный момент в этом матче автогол Дармиана, который ранее играл за «Парму» два сезона с 2019 по 2021 год, после чего перешёл в «Интер». После этой победы «Интер» с 31 очком занял 3-е место и приблизился к лидерам «Аталанте» и «Наполи», а «Парма» осталась на 12-й строчке с 15 очками.

Серия А. 15 тур. 6 декабря

«Интер» – «Парма» – 3:1

Голы: Димарко 40, Барелла 53, Тюрам, 66 – Дармиан, 81 (Автогол)

Видеообзор матча: