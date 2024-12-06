Интер Милан

6 декабря на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 15-го тура Серии А, в котором «Интер» встретится с «Пармой». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Интер

Команда в прошлом сезоне достаточно неожиданно показала пиковые результаты. Она, не по своей воле обновив состав (из-за финансовых проблем китайского владельца в свое время из Милана сбежал Конте), ухитрилась стать единоличным лидером, крайне уверенно выиграв скудетто. Но сейчас пока что в такой отрыв уйти не получается. Хотя черно-синие, параллельно удачно выступая в Лиге чемпионов (после 0:0 с Манчестер Сити там выиграно уже 4 поединка кряду), осенью в Серии А берет, как правило, максимум очков, так что есть все шансы удержать титул. В прошлом туре подопечные Симоне Индзаги ездили к Фиорентине. Но тот матч не доиграли - Бове упал на поле бездыханным, так что футбол отошел на второй план, благо, что парня откачали.

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Парма

Клуб тоже вообще-то чемпион, если можно так называть того, кто занимал первое место в Серии В. Этого добился Фабио Пеккья, который работает с крестоносцами с 2022-го года. Но сейчас команде с ним очень сложно. В Серии А амбициозный новичок очень бодро начинал, с 1:1 против Фиорентины и даже победы дома над Миланом. Но следующей победы пришлось ждать 10 матчей, до встречи с Венецией, что тоже еще весной выступала во втором дивизионе. Но потом, с Аталантой, шансов не было по умолчанию, там уступили 1:3 дома. Потом там же принимали другого лидера Кальчо, Лацио. И довольно неожиданно победили там, причем достаточно уверенно, 3:1.

Статистика личных встреч

Нерадзурри не проигрывают вот уже 6 последних очных официальных матчей. Половину из них миланский гранд закончил победой в основное время, а в январе прошлого года в кубке - за счет гола Ачерби в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новичка дивизиона. Он вряд ли выдаст вторую сенсацию кряду - ставим на то, что тут черно-синие сумеют довести дело до победы с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,82).