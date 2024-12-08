Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити

С 7 по 9 декабря проходят матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Лидер чемпионата Ливерпуль в субботу должен был сыграть поединок против Эвертона, цвета которого защищает Виталий Миколенко. Однако мерсисайдское дерби не состоялось из-за плохих погодных условий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прошлогодний триумфатор АПЛ Манчестер Сити сыграл вничью на выезде против Кристал Пэлас со счетом 2:2. За последние 10 игр подопечные Жузепа Гвардиолы сумели одержать всего 2 победы.

Арсенал без Александра Зинченко потерял очки в матче против Фулхэма (1:1). Украинец получил травму.

Челси в лондонском дерби на стадионе Тоттенхэма одолел шпор 4:3. Дубль с пенальти оформил лидер синих Коул Палмер. Михаил Мудрик не попал в заявку на противостояние, поскольку все еще восстанавливается от болезни.

Манчестер Юнайтед, тренером которого является Рубен Аморим, на своем поле уступил Ноттингему Форест 2:3.

Борнмут вместе с украинским центрбеком Ильей Забарным вырвал победу у Ипсвича 2:1. Забарный отыграл все 90 минут.

Брентфорд с Егором Ярмолюком одолел Ньюкасл 4:2. Украинец провел на поле 90+5 минут и был заменен под конец встречи.

9 декабря состоится еще один матч 15-го тура: в 22:00 на Лондон Стэдиум очный поединок проведут Вест Хэм и Вулверхэмптон.

После 15 туров Ливерпуль, имея одну игру в запасе, продолжает лидировать в АПЛ с 35 очками. Челси c Мудриком единолично занимает второе место с 31 пунктом. Арсенал и Зинченко замыкают топ-3 с 29 баллами.

На четвертой позиции располагается Ман Сити (27), а пятым идет Ноттингем Форест (25).

Борнмут и Забарный поднялись на 8-е место (24 очка). Сразу за вишнями располагаются Брентфорд и Ярмолюк (23), а Эвертон с Миколенко с 14 пунктами находятся на 15-й строчке.

АПЛ 2024/25. 7–9 декабря, 15-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2

Брентфорд – Ньюкасл – 4:2

– Ньюкасл – 4:2 Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0

– Саутгемптон – 1:0 Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3

– 2:3 Лестер – Брайтон – 2:2

Ипсвич – Борнмут – 1:2

– 1:2 Фулхэм – Арсенал – 1:1

Тоттенхэм – Челси – 3:4

Таблица АПЛ 2024/25 после 15-го тура