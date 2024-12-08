Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Ливерпуль продолжает лидировать, пенсионеры оторвались от канониров, горожане – четвертые
С 7 по 9 декабря проходят матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Лидер чемпионата Ливерпуль в субботу должен был сыграть поединок против Эвертона, цвета которого защищает Виталий Миколенко. Однако мерсисайдское дерби не состоялось из-за плохих погодных условий.
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Прошлогодний триумфатор АПЛ Манчестер Сити сыграл вничью на выезде против Кристал Пэлас со счетом 2:2. За последние 10 игр подопечные Жузепа Гвардиолы сумели одержать всего 2 победы.
Арсенал без Александра Зинченко потерял очки в матче против Фулхэма (1:1). Украинец получил травму.
Челси в лондонском дерби на стадионе Тоттенхэма одолел шпор 4:3. Дубль с пенальти оформил лидер синих Коул Палмер. Михаил Мудрик не попал в заявку на противостояние, поскольку все еще восстанавливается от болезни.
Манчестер Юнайтед, тренером которого является Рубен Аморим, на своем поле уступил Ноттингему Форест 2:3.
Борнмут вместе с украинским центрбеком Ильей Забарным вырвал победу у Ипсвича 2:1. Забарный отыграл все 90 минут.
Брентфорд с Егором Ярмолюком одолел Ньюкасл 4:2. Украинец провел на поле 90+5 минут и был заменен под конец встречи.
9 декабря состоится еще один матч 15-го тура: в 22:00 на Лондон Стэдиум очный поединок проведут Вест Хэм и Вулверхэмптон.
После 15 туров Ливерпуль, имея одну игру в запасе, продолжает лидировать в АПЛ с 35 очками. Челси c Мудриком единолично занимает второе место с 31 пунктом. Арсенал и Зинченко замыкают топ-3 с 29 баллами.
На четвертой позиции располагается Ман Сити (27), а пятым идет Ноттингем Форест (25).
Борнмут и Забарный поднялись на 8-е место (24 очка). Сразу за вишнями располагаются Брентфорд и Ярмолюк (23), а Эвертон с Миколенко с 14 пунктами находятся на 15-й строчке.
АПЛ 2024/25. 7–9 декабря, 15-й тур
- Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2
- Брентфорд – Ньюкасл – 4:2
- Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0
- Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3
- Лестер – Брайтон – 2:2
- Ипсвич – Борнмут – 1:2
- Фулхэм – Арсенал – 1:1
- Тоттенхэм – Челси – 3:4
Таблица АПЛ 2024/25 после 15-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35 - 18
|31
|3
|Арсенал
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|4
|Манчестер Сити
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5
|Ноттингем Форест
|15
|7
|4
|4
|19 - 18
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|10
|Фулхэм
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|11
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31 - 19
|20
|12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16
|Лестер
|15
|3
|5
|7
|21 - 30
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18
|Ипсвич Таун
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
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