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Англия
08 декабря 2024, 23:29 |
511
3

Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити

Ливерпуль продолжает лидировать, пенсионеры оторвались от канониров, горожане – четвертые

08 декабря 2024, 23:29 |
511
3
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

С 7 по 9 декабря проходят матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Лидер чемпионата Ливерпуль в субботу должен был сыграть поединок против Эвертона, цвета которого защищает Виталий Миколенко. Однако мерсисайдское дерби не состоялось из-за плохих погодных условий.

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Прошлогодний триумфатор АПЛ Манчестер Сити сыграл вничью на выезде против Кристал Пэлас со счетом 2:2. За последние 10 игр подопечные Жузепа Гвардиолы сумели одержать всего 2 победы.

Арсенал без Александра Зинченко потерял очки в матче против Фулхэма (1:1). Украинец получил травму.

Челси в лондонском дерби на стадионе Тоттенхэма одолел шпор 4:3. Дубль с пенальти оформил лидер синих Коул Палмер. Михаил Мудрик не попал в заявку на противостояние, поскольку все еще восстанавливается от болезни.

Манчестер Юнайтед, тренером которого является Рубен Аморим, на своем поле уступил Ноттингему Форест 2:3.

Борнмут вместе с украинским центрбеком Ильей Забарным вырвал победу у Ипсвича 2:1. Забарный отыграл все 90 минут.

Брентфорд с Егором Ярмолюком одолел Ньюкасл 4:2. Украинец провел на поле 90+5 минут и был заменен под конец встречи.

9 декабря состоится еще один матч 15-го тура: в 22:00 на Лондон Стэдиум очный поединок проведут Вест Хэм и Вулверхэмптон.

После 15 туров Ливерпуль, имея одну игру в запасе, продолжает лидировать в АПЛ с 35 очками. Челси c Мудриком единолично занимает второе место с 31 пунктом. Арсенал и Зинченко замыкают топ-3 с 29 баллами.

На четвертой позиции располагается Ман Сити (27), а пятым идет Ноттингем Форест (25).

Борнмут и Забарный поднялись на 8-е место (24 очка). Сразу за вишнями располагаются Брентфорд и Ярмолюк (23), а Эвертон с Миколенко с 14 пунктами находятся на 15-й строчке.

АПЛ 2024/25. 7–9 декабря, 15-й тур

  • Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2
  • Брентфорд – Ньюкасл – 4:2
  • Астон Вилла – Саутгемптон – 1:0
  • Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 2:3
  • Лестер – Брайтон – 2:2
  • Ипсвич – Борнмут – 1:2
  • Фулхэм – Арсенал – 1:1
  • Тоттенхэм – Челси – 3:4

Таблица АПЛ 2024/25 после 15-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29 - 11 35
2 Челси 15 9 4 2 35 - 18 31
3 Арсенал 15 8 5 2 29 - 15 29
4 Манчестер Сити 15 8 3 4 27 - 21 27
5 Ноттингем Форест 15 7 4 4 19 - 18 25
6 Астон Вилла 15 7 4 4 23 - 23 25
7 Брайтон 15 6 6 3 25 - 22 24
8 Борнмут 15 7 3 5 23 - 20 24
9 Брентфорд 15 7 2 6 31 - 28 23
10 Фулхэм 15 6 5 4 22 - 20 23
11 Тоттенхэм 15 6 2 7 31 - 19 20
12 Ньюкасл 15 5 5 5 19 - 21 20
13 Манчестер Юнайтед 15 5 4 6 19 - 18 19
14 Вест Хэм 14 4 3 7 18 - 27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14 - 21 14
16 Лестер 15 3 5 7 21 - 30 14
17 Кристал Пэлас 15 2 7 6 14 - 20 13
18 Ипсвич Таун 15 1 6 8 14 - 27 9
19 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22 - 36 9
20 Саутгемптон 15 1 2 12 11 - 31 5
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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LexХХХ
Челсюки ожили. Порівняно з минулим роком, і які вони зараз👍
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+1
KirTheKing
челси сделали ставку на очень худых и очень быстрых. видно что работает селекция в этом направлении. изобрели свое ноу-хау. пока это приносит результат..
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0
Gargantua81
вот смеху будет, если чемпионом станет Челси
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0
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