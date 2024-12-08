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Чемпионат Англии
Брентфорд
07.12.2024 17:00 – FT 4 : 2
Ньюкасл
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Англия
08 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 08 декабря 2024, 01:11
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Брентфорд – Ньюкасл – 4:2. Как сыграл Ярмолюк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

08 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 08 декабря 2024, 01:11
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0
Брентфорд – Ньюкасл – 4:2. Как сыграл Ярмолюк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в рамках 15-го тура АПЛ состоялся матч между «Брентфордом» и «Ньюкаслом».

Игра проходила на стадионе в Лондоне и завершилась победой «Брентфорда» со счетом 4:2. Егор Ярмолюк отыграл все 90 минут и был заменён только в дополнительное время на 90+5-й.

АПЛ. 15 тур. 7 декабря

«Брентфорд» – «Ньюкасл» – 4:2

Голы: Мбемо, 8, Висса, 28, Коллинз, 56, Шаде, 90 – Исак, 11, Барнс, 32

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Брентфорд).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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