7 декабря в рамках 15-го тура АПЛ состоялся матч между «Брентфордом» и «Ньюкаслом».

Игра проходила на стадионе в Лондоне и завершилась победой «Брентфорда» со счетом 4:2. Егор Ярмолюк отыграл все 90 минут и был заменён только в дополнительное время на 90+5-й.

АПЛ. 15 тур. 7 декабря

«Брентфорд» – «Ньюкасл» – 4:2

Голы: Мбемо, 8, Висса, 28, Коллинз, 56, Шаде, 90 – Исак, 11, Барнс, 32

Видеообзор матча: