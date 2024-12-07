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  4. Один из лучших. Известна оценка Ярмолюка за матч против Ньюкасла
Англия
07 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
1268
0

Один из лучших. Известна оценка Ярмолюка за матч против Ньюкасла

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу Брентфорда

07 декабря 2024, 19:30 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:21
1268
0
Один из лучших. Известна оценка Ярмолюка за матч против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Брентфорда».

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 95 минут, после чего был заменен. Украинец не отметился результативными действиями.

Статистический портал WhoScored оценил игру Ярмолюка в матче в 7.5 баллов. Больше, чем у украинца, оценка только у Йоана Виссы (7.6) и Бриана Мбемо (8.6), который стал лучшим игроком матча. Такую же оценку, как Ярмолюк, имеет звездный форвард «Ньюкасла» Александер Исак.

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Егор Ярмолюк Брентфорд Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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