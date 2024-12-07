Один из лучших. Известна оценка Ярмолюка за матч против Ньюкасла

7 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Брентфорда».

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 95 минут, после чего был заменен. Украинец не отметился результативными действиями.

Статистический портал WhoScored оценил игру Ярмолюка в матче в 7.5 баллов. Больше, чем у украинца, оценка только у Йоана Виссы (7.6) и Бриана Мбемо (8.6), который стал лучшим игроком матча. Такую же оценку, как Ярмолюк, имеет звездный форвард «Ньюкасла» Александер Исак.