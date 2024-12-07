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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
07.12.2024 17:00 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
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Англия
07 декабря 2024, 19:04 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:23
2344
0

Манчестер Сити снова не выиграл, Ярмолюк отыграл яркий матч в АПЛ

Чемпион еще не выбрался из кризиса

07 декабря 2024, 19:04 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:23
2344
0
Манчестер Сити снова не выиграл, Ярмолюк отыграл яркий матч в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити в прошлом туре АПЛ прервал семиматчевую серию без побед, однако в субботу снова не сумел победить. Команда Жузепа Гвардиолы сыграла вничью 2:2 с Кристал Пэлас и не без труда удерживается в топ-4.

Отметим яркий матч Брентфорда и Ньюкасла, в котором хозяева выиграли 4:2, а украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 90+3 минуты.

Топ-матч между Эвертоном и Ливерпулем был перенесен.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Кристап Пэлас – Манчестер Сити 2:2
Голы: Муньос, 4, Лакруа, 56 – Холанд, 31, Льюис, 68

Брентфорд – Ньюкасл 4:2
Голы: Мбемо, 8, Висса, 28, Коллинс, 56, Шейд, 90 – Исак, 11, Барнс, 32

Астон Вилла – Саутгемптон 1:0
Гол: Дуран, 24

Турнирная таблица

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Манчестер Сити Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Ньюкасл Брентфорд Астон Вилла Саутгемптон
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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