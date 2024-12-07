Манчестер Сити снова не выиграл, Ярмолюк отыграл яркий матч в АПЛ

Манчестер Сити в прошлом туре АПЛ прервал семиматчевую серию без побед, однако в субботу снова не сумел победить. Команда Жузепа Гвардиолы сыграла вничью 2:2 с Кристал Пэлас и не без труда удерживается в топ-4.

Отметим яркий матч Брентфорда и Ньюкасла, в котором хозяева выиграли 4:2, а украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 90+3 минуты.

Топ-матч между Эвертоном и Ливерпулем был перенесен.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Кристап Пэлас – Манчестер Сити 2:2

Голы: Муньос, 4, Лакруа, 56 – Холанд, 31, Льюис, 68

Брентфорд – Ньюкасл 4:2

Голы: Мбемо, 8, Висса, 28, Коллинс, 56, Шейд, 90 – Исак, 11, Барнс, 32

Астон Вилла – Саутгемптон 1:0

Гол: Дуран, 24

Турнирная таблица