Манчестер Сити снова не выиграл, Ярмолюк отыграл яркий матч в АПЛ
Чемпион еще не выбрался из кризиса
Манчестер Сити в прошлом туре АПЛ прервал семиматчевую серию без побед, однако в субботу снова не сумел победить. Команда Жузепа Гвардиолы сыграла вничью 2:2 с Кристал Пэлас и не без труда удерживается в топ-4.
Отметим яркий матч Брентфорда и Ньюкасла, в котором хозяева выиграли 4:2, а украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 90+3 минуты.
Топ-матч между Эвертоном и Ливерпулем был перенесен.
Чемпионат Англии. 15-й тур
Кристап Пэлас – Манчестер Сити 2:2
Голы: Муньос, 4, Лакруа, 56 – Холанд, 31, Льюис, 68
Брентфорд – Ньюкасл 4:2
Голы: Мбемо, 8, Висса, 28, Коллинс, 56, Шейд, 90 – Исак, 11, Барнс, 32
Астон Вилла – Саутгемптон 1:0
Гол: Дуран, 24
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