7 декабря на «Селхерст Парк» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Кристал Пэлас» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Кристал Пэлас

Команда прошлой зимой получила нынешнего наставника. Это была уже вторая попытка найти в Лондоне замену для Ходжсона. Предыдущий кандидат, Патрик Виейра, неплохо начинал, но в итоге пришлось идти на поклон к Старине Рою, чтобы исправить ситуацию. С Гласнером, ранее не работавшем в Англии, получилось закончить прошлый сезон в верхней части таблицы. Но в новом толком ничего не получается, и уходивший на пенсию по состоянию здоровья возрастной предшественник уже был замечен на трибунах. Хотя определенный прогресс у орлов в последнее время есть. Они выбили Астон Виллу из Кубка Лиги и разделили с ней очки в АПЛ, побеждали Тоттенхэм. А после 1:1 с Ньюкаслом взяли минимальную, но очень важную победу над потенциальным конкурентом, Ипсвичем.

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Манчестер Сити

Клуб при Гвардиоле превратился в безусловную силу №1 в английском футболе. Но именно сейчас, когда Пеп как раз наконец-то пролонгировал контракт, горожане столкнулись с небывалым для себя кризисом. Они проиграли во всех турнирах четырежды кряду, причем Тоттенхэм, что выбил фаворита из Кубка Лиги, еще и в АПЛ разгромил его на выезде 4:0. Формально серию поражений прервали в Лиге чемпионов, с Фейеноордом, но когда команда до 74-й минуты ведет 3:0, а в итоге ограничивается ничьей, это закономерно расценивают, как новый провал. На выходных с Ливерпулем опять ничего не получилось, по делу проиграли 0:2. И только с Ноттингем Форест, собравшись, все-таки прервали черную полосу победой.

Статистика личных встреч

Лондонский клуб не побеждал гранда с 2015-го года. Но дважды за 5 крайних очных поединка сводил спор к ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что хозяева хотя бы за ничью зацепятся. Ставим на новую победу гостей, которым явно нужно исправлять ставшее осенью столь аховым положение (коэффициент - 1,6).