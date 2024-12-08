7 декабря в рамках 15-го тура АПЛ состоялся матч между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Игра проходила на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничьей 2:2. «Манчестер Сити» дважды отыгрывался, но не сумел вырвать победу.

АПЛ. 15 тур. 7 декабря

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 2:2

Голы: Муньос 4, Лакруа, 56 – Холанд 31, Льюис, 68

Удаления: Льюис, 84

Видеообзор матча: