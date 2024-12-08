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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
07.12.2024 17:00 – FT 2 : 2
Манчестер Сити
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Англия
08 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:45
45
0

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2. Что случилось с чемпионом? Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

08 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 08 декабря 2024, 00:45
45
0
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2. Что случилось с чемпионом? Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в рамках 15-го тура АПЛ состоялся матч между командами «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Игра проходила на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне и завершилась ничьей 2:2. «Манчестер Сити» дважды отыгрывался, но не сумел вырвать победу.

АПЛ. 15 тур. 7 декабря

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – 2:2

Голы: Муньос 4, Лакруа, 56 – Холанд 31, Льюис, 68

Удаления: Льюис, 84

Видеообзор матча:

События матча

84’
Рико Льюис (Манчестер Сити) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Рико Льюис (Манчестер Сити).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Максанс Лакруа (Кристал Пэлас).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Кристал Пэлас).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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