В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

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Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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