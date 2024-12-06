Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлэс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
07.12.2024 17:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 декабря 2024, 09:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:08
55
0

Кристал Пэлэс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

06 декабря 2024, 09:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:08
55
0
Кристал Пэлэс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «Разочаровала эта игра, действительно разочаровала»
Кристал Пэлас Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Футбол | 06 декабря 2024, 07:31 4
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования

Дин Хейсен оформил гол за Борнмут в матче против Тоттенхэма (1:0)

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05 декабря 2024, 21:35 24
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ

В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Футбол | 06.12.2024, 09:49
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Олимпийские игры | 05.12.2024, 19:13
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 2
Бокс
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
04.12.2024, 18:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем