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Англия06 декабря 2024, 09:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:08
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Кристал Пэлэс – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии
06 декабря 2024, 09:35 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:08
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В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кристал Пэлас – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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