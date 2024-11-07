Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Лига Европы
07 ноября 2024, 22:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:53
883
0

Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Видео голов, обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги Европы

07 ноября 2024, 22:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:53
883
0
Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Видео голов, обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Лига Европы. Этап Лиги. 4-й тур.

Динамо Киев – Ференцварош – 0:0 (обновляется)

Удаление: Дубинчак, 17 (Динамо).

Трансляция матча

По теме:
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Известна оценка Довбика за матч с Юнионом, в котором Рома потеряла очки
ВИДЕО. Игрок Динамо получил прямую красную в начале матча с Ференцварошем
Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Бокс | 07 ноября 2024, 08:52 3
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «За мою карьеру меня сильно удивил только один боксер»

Легендарный британец вспомнил бой против Шеннона Бриггса

Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Футбол | 06 ноября 2024, 21:42 236
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз
Первые голы, первая победа. Шахтер нанес поражение Янг Бойз

Камбек в первом тайме решил исход встречи

Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Футбол | 07.11.2024, 07:48
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Футбол | 07.11.2024, 15:01
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
На фронте погиб фанат «Динамо» – Даниил Ляшкевич
Будет ли играть Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК против Ноа
Футбол | 07.11.2024, 21:02
Будет ли играть Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК против Ноа
Будет ли играть Мудрик? Известен состав Челси на матч ЛК против Ноа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
Обидчики Динамо в квалификации сенсационно добыли первую победу в ЛЧ
07.11.2024, 00:05 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
07.11.2024, 05:29 1
Теннис
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
06.11.2024, 18:52 25
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 49
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 4
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем