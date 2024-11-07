Лига Европы07 ноября 2024, 22:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:53
883
0
Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги Европы
07 ноября 2024, 22:52 | Обновлено 07 ноября 2024, 22:53
883
0
В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.
Лига Европы. Этап Лиги. 4-й тур.
Динамо Киев – Ференцварош – 0:0 (обновляется)
Удаление: Дубинчак, 17 (Динамо).
Трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 ноября 2024, 08:52 3
Легендарный британец вспомнил бой против Шеннона Бриггса
Футбол | 06 ноября 2024, 21:42 236
Камбек в первом тайме решил исход встречи
Футбол | 07.11.2024, 07:48
Футбол | 07.11.2024, 15:01
Футбол | 07.11.2024, 21:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.11.2024, 00:05 3
07.11.2024, 05:29 1
06.11.2024, 02:17 3
06.11.2024, 18:52 25
Футбол
06.11.2024, 00:05 49
06.11.2024, 07:47 4
06.11.2024, 06:23 2