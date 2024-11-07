Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Видео голов, обзор матча (обновляется)

В четверг, 7 ноября, проходит матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

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Матч проходит на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

Лига Европы. Этап Лиги. 4-й тур.

Динамо Киев – Ференцварош – 0:0 (обновляется)

Удаление: Дубинчак, 17 (Динамо).

Трансляция матча