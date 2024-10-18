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Премьер-лига
Черноморец
20.10.2024 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 07:39 | Обновлено 18 октября 2024, 07:40
30
0

Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ

18 октября 2024, 07:39 | Обновлено 18 октября 2024, 07:40
30
0
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 20 октября, в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 9-е место, имея 10 очков после 9 игр. У «Вереса» 9 пунктов после 9 встреч и 12-я позиция.

Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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