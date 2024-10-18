Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
20 октября в 15:30 состоится матч 10-го тура УПЛ
В воскресенье, 20 октября, в 15:30 состоится матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Верес».
Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.
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В таблице УПЛ «Черноморец» занимает 9-е место, имея 10 очков после 9 игр. У «Вереса» 9 пунктов после 9 встреч и 12-я позиция.
Черноморец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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