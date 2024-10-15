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Лига наций УЕФА. Лига A
Бельгия
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Франция
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Лига наций
15 октября 2024, 07:12 | Обновлено 15 октября 2024, 07:15
212
0

Тедеско оценил поражение Бельгии от Франции в суперматче Лиги наций

Наставник «красных дьяволов» – о поединке 4-го тура

15 октября 2024, 07:12 | Обновлено 15 октября 2024, 07:15
212
0
Тедеско оценил поражение Бельгии от Франции в суперматче Лиги наций
УЕФА. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился мнением о матче 4-го тура Лиги наций с командой Франции, в котором его подопечные потерпели на своем поле поражение со счетом 1:2.

«Мы очень разочарованы, потому что создавали моменты. Мы обязаны были побеждать, заслуживали победы. Когда не побеждаешь в таких матчах, испытываешь разочарование. Однако я также помню о позитивных моментах: мы контролировали ход встречи, грамотно прессинговали. Это было нелегко», – признался Тедеско после финального свистка.

В таблице группы А2 Лиги наций после 4 туров лидирует Италия (10 очков), за ней идут Франция (9 пунктов), Бельгия (4 очка) и Израиль (0).

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Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу Лига наций сборная Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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