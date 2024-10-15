Тедеско оценил поражение Бельгии от Франции в суперматче Лиги наций

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско поделился мнением о матче 4-го тура Лиги наций с командой Франции, в котором его подопечные потерпели на своем поле поражение со счетом 1:2.

«Мы очень разочарованы, потому что создавали моменты. Мы обязаны были побеждать, заслуживали победы. Когда не побеждаешь в таких матчах, испытываешь разочарование. Однако я также помню о позитивных моментах: мы контролировали ход встречи, грамотно прессинговали. Это было нелегко», – признался Тедеско после финального свистка.

В таблице группы А2 Лиги наций после 4 туров лидирует Италия (10 очков), за ней идут Франция (9 пунктов), Бельгия (4 очка) и Израиль (0).