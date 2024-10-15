Лига наций15 октября 2024, 05:20 | Обновлено 15 октября 2024, 05:21
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Бельгия – Франция – 1:2. Удаление, незабитый пенальти, дубль. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
15 октября 2024, 05:20 | Обновлено 15 октября 2024, 05:21
296
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14 октября состоялся матч 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Бельгии и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на местном стадионе в Брюсселе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 2. 4-й тур, 14 октября
Бельгия – Франция – 1:2
Голы: Опенда, 45+3 – Коло Муани, 35 (пен.), 62
Удаление: Тчуамени, 76
Незабитый пенальти: Тилеманс, 23
Видеообзор матча:
События матча
76’
Орельен Чуаэми (Франция) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Бельгия).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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