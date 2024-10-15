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  4. Бельгия – Франция – 1:2. Удаление, незабитый пенальти, дубль. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига A
Бельгия
14.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Франция
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Лига наций
15 октября 2024, 05:20 | Обновлено 15 октября 2024, 05:21
296
0

Бельгия – Франция – 1:2. Удаление, незабитый пенальти, дубль. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

15 октября 2024, 05:20 | Обновлено 15 октября 2024, 05:21
296
0
Бельгия – Франция – 1:2. Удаление, незабитый пенальти, дубль. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября состоялся матч 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Бельгии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на местном стадионе в Брюсселе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 4-й тур, 14 октября

Бельгия – Франция – 1:2

Голы: Опенда, 45+3 – Коло Муани, 35 (пен.), 62

Удаление: Тчуамени, 76

Незабитый пенальти: Тилеманс, 23

Видеообзор матча:

События матча

76’
Орельен Чуаэми (Франция) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Бельгия).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Франции по футболу Бельгия - Франция видео голов и обзор пенальти удаление (красная карточка) Лои Опенда Рандаль Коло Муани Юри Тилеманс Орельен Тчуамени
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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