14 октября состоялся матч 4-го тура группы 2 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Бельгии и Франции.

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Поединок прошел на местном стадионе в Брюсселе. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 2. 4-й тур, 14 октября

Бельгия – Франция – 1:2

Голы: Опенда, 45+3 – Коло Муани, 35 (пен.), 62

Удаление: Тчуамени, 76

Незабитый пенальти: Тилеманс, 23

Видеообзор матча: