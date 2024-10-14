14 октября на «Король Бодуэн» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Бельгии встретится со сборной Франции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

Команда после провала на крайнем чемпионате мира была поручена Доменико Тедеско. Причем неопытному немцу нужно было и игру наладить, и атмосферу в раздевалке, еще и продолжая параллельно омоложение состава - визит в Катар еще раз показал, что многолетние лидеры прошли свой пик. В целом, молодой наставник справился в основном с отладкой игры - уж на то, чтобы снова выиграть квалификацию, потенциала хватило. Но на самом Евро красные дьяволы сыграли на троечку: начинали с поражения Словакии, после победы над Румынией играли на ничью с Украиной в последнем туре, а уже в 1/8 финала вылетели. Их выбила как раз Франция, причем за счет автогола Вертонгена. Его нет, по возрасту, а вот Куртуа поссорился с наставником. Де Брейне и Лукаку попросили их не звать, а ведь из-за поражения подопечным Дешама в сентябре и так сборная в позиции догоняющей была. В итоге Италия повела в два мяча, и, похоже, расслабилась - и позволила Троссарду и компании оформить ничью.

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Франция

Сборная тоже столкнулась с проблемами. В сентябре и у нее были не лучшие результаты: да, оформляли гроссмейстерские 2:0 с Бельгией, но ведь начиналось все с поражения на своем поле итальянцам. И в таких условиях, когда дальше нужно было только выигрывать, о решении завершить международную карьеру сейчас, в разгар цикла, объявляет такой многолетний лидер, как Гризманн! Более того, Дешам позволил капитану, Мбаппе, пропустить сбор из-за небольшого повреждения - но Реал включил его в заявку на матч с Вильярреалом! В любом случае, сейчас не будет ни Антуана, ни Килиана. Потренироваться футболу без них позволил матч с Израилем. Тот ответил на первый гол Камавинга, но в итоге получилось обыграть аутсайдера 4:1.

Статистика личных встреч

Сентябрьские 2:0 в пользу ле бле стали их четвертой кряду победой в очных поединках. Эта серия началась в полуфинале чемпионата мира-2018, а об автоголе Вертонгена в 1/8 летнего Евро упоминалось.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но с учетом зрелищности игр 3-го тура в исполнении этих команд, ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).