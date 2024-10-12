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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
12.10.2024 21:45 – FT 1 : 3
Португалия
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Лига наций
12 октября 2024, 23:52 | Обновлено 13 октября 2024, 00:45
1092
0

Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу

Команду Мартинеса теперь будет очень сложно потеснить с первой строчки группы Лиги наций

12 октября 2024, 23:52 | Обновлено 13 октября 2024, 00:45
1092
0
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Getty Images/Global Images Ukraine

Розыгрыш Лиги наций УЕФА во всех дивизионах подошел к своему экватору, поэтому команды с победными сериями во время сентябрьского цикла имели существенное преимущество над своими конкурентами в квартетах. В перечень тех, кто не потерял ни одного очка в стартовых двух турах, принадлежала и сборная Португалии, которой в третьем раунде пришлось осуществить визиты на стадион «Народовы» в Варшаве и сыграть против Польши.

Не без шуток, а на горьком опыте, нам приходилось констатировать, что на этот раз поляки справились с организационной частью противостояния в полном объеме, поэтому таких звезд «европейских селесао», как Криштиану Роналду, не обременяло откровенно плохое качество газона или освещения, которое внезапно исчезало прямо посреди противостояния. И все ради того, чтобы зрители не пропустили ни одного мгновения преимущества команды Роберто Мартинеса над своими соперниками.

Особенно хорошо у Португалии получился первый тайм, за время которого голами поочередно отмечались Бруну Фернандеш и тот же Криштиану Роналду, когда удавалось разыграть атаки уже до верного перед чужой вратарской. Да и вообще количество моментов у гостей было таким, что и на разгром можно было замахнуться, но откровенно пожалела соперников команда Мартинеса в этом плане.

Польша, провалив первую половину игры, после перерыва всячески пыталась сохранить собственное лицо, поэтому атаковала и даже создавала неплохие голевые моменты вроде удара головой от Левандовски на 55 минуте, когда до забитого мяча не хватило считанных сантиметров. Португальцы тем временем те возможности, которые успевали создавать в ответ, тратили иногда просто чудаковатым образом, пытаясь чуть ли не с мячом в ворота забежать.

Это расточительство могло стоить «европейским селесао» очень дорого, если бы Польша не ограничилась результативным ударом Зелински с правого фланга штрафной в ближний угол на 78 минуте. Однако в ответ уже через десять оборотов секундной стрелки Беднарек таки срезал мяч в сетку собственных ворот, в первой неудачной попытке перехватить прострел Мендеша с левого фланга контратаки, которых в этот вечер было действительно немало.

К следующему матчу против Хорватии дома Польша будет готовиться с третьей строчки в группе A1, тогда как Португалия будет гостить у абсолютного аутсайдера без очков, Шотландии, в статусе явного фаворита и лидера квартета.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 1. 3-й тур.

Польша – Португалия – 1:3

Голы: Зелински, 78 – Б. Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (авт.)

Предупреждения: Валюкевич, 45+1, Франковски, 51, Пьонтек, 88, Скорупски, 88 – Нету, 32

Польша: Скорупски – Давидович, Беднарек, Валюкевич (Кивер, 46) – Залевски (Амейов, 76), Зелински, Оеделе (Модер, 66), Шимански (Пьонтек, 84), Франковски – Левандовски, Свидерски (Урбански, 76).

Португалия: Д. Кошта – Мендеш, Вейга, Диаш, Далот – Б. Силва (Отавио, 90+1), Р. Невеш, Фернандеш (С. Кошта, 90+1) – Леау (Тринкан, 63), Роналду (Жота, 62), Нету (Семеду, 82).

Арбитр: Сердар Гозибюйюк (Нидерланды).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

Удары (в створ): 11 (4) – 18 (6)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

ПОЛЬША – ПОРТУГАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C

События матча

88’
ГОЛ ! Автогол забил Ян Беднарек (Польша).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Португалия).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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