В субботу, 12-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сразятся Польша и Португалия. Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 21:45.

«Красно-белые» продолжают свою череду неуверенных выступлений, и поскольку они попали в достаточно сложную группу в Лиге наций, то судьба команды Михала Пробежа фактически висит на волоске в каждом туре. Против Португалии тем более будет непросто, но команда Роберто Мартинеса в сентябрьском цикле поставила под сомнения свою форму, хотя и выиграла обе встречи против Хорватии и Шотландии (по 2:1) по итогу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.