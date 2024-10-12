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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
12.10.2024 21:45 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 октября 2024, 02:42 |
35
0

Польша – Португалия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА

12 октября 2024, 02:42 |
35
0
Польша – Португалия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 12-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в рамках группы A1, в котором сразятся Польша и Португалия. Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 21:45.

«Красно-белые» продолжают свою череду неуверенных выступлений, и поскольку они попали в достаточно сложную группу в Лиге наций, то судьба команды Михала Пробежа фактически висит на волоске в каждом туре. Против Португалии тем более будет непросто, но команда Роберто Мартинеса в сентябрьском цикле поставила под сомнения свою форму, хотя и выиграла обе встречи против Хорватии и Шотландии (по 2:1) по итогу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Польша
12 октбря 2024 -
21:45
Португалия
Победа Португалии 1.69 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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