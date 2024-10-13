Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польша – Португалия – 1:3. Бернарду, Роналду, автогол. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
12.10.2024 21:45 – FT 1 : 3
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 октября 2024, 01:20 | Обновлено 13 октября 2024, 01:32
159
0

Польша – Португалия – 1:3. Бернарду, Роналду, автогол. Видео голов и обзор

Состоялась игра 3 тура Лиги наций в дивизионе А

13 октября 2024, 01:20 | Обновлено 13 октября 2024, 01:32
159
0
Польша – Португалия – 1:3. Бернарду, Роналду, автогол. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 3 тура Лиги наций дивизиона А, в котором Польша принимала Португалию. Сенсации не произошло, Роналду и компания уверенно победили соперников, а Криштиану провел на поле чуть больше часа и отличился голом. Кроме него, забивали Бернарду Силву и двое поляков – Зелински в чужие ворота и Беднарек в свои.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 1. 3-й тур.

Польша – Португалия – 1:3

Голы: Зелински, 78 – Б. Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88, аг

Польша: Скорупски – Давидович, Беднарек, Валюкевич (Кивиор, 46) – Залевски (Амейов, 76), Зелински, Оеделе (Модер, 66), Шимански (Пентек, 84), Франковски – Левандовски, Свидерски (Урбански, 76).

Португалия: Д. Кошта – Мендеш, Вейга, Диаш, Далот – Б. Силва (Отавио, 90+1), Р. Невеш, Фернандеш (С. Кошта, 90+1) – Леау (Тринкан, 63), Роналду (Жота, 62), Нету (Семеду, 82).

События матча

88’
ГОЛ ! Автогол забил Ян Беднарек (Польша).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Португалия).
По теме:
Испания – Дания – 1:0. Фурия на первом месте. Видео гола и обзор
Сербия – Швейцария – 2:0. Кантоны в шоке. Видео голов и обзор матча
Пройден экватор. Турнирные таблицы Лиги наций после 3 туров
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Польши по футболу Лига наций видео голов и обзор Бернарду Силва
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 13 октября 2024, 00:03 0
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол

Поединок в Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелого весе

Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Футбол | 12 октября 2024, 23:52 0
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу

Команду Мартинеса теперь будет очень сложно потеснить с первой строчки группы Лиги наций

У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
Футбол | 12.10.2024, 20:24
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
У Челси были предложения по Мудрику из топ-лиг. Синие знают, что делать
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
Бокс | 12.10.2024, 08:52
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Футбол | 12.10.2024, 12:48
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
12.10.2024, 07:47
Бокс
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
«А если Фьюри проиграет Усику?..» Промоутер Джошуа – о бое с Тайсоном
«А если Фьюри проиграет Усику?..» Промоутер Джошуа – о бое с Тайсоном
11.10.2024, 07:28
Бокс
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 12
Футбол
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 161
Футбол
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем