Польша – Португалия – 1:3. Бернарду, Роналду, автогол. Видео голов и обзор

Закончился матч 3 тура Лиги наций дивизиона А, в котором Польша принимала Португалию. Сенсации не произошло, Роналду и компания уверенно победили соперников, а Криштиану провел на поле чуть больше часа и отличился голом. Кроме него, забивали Бернарду Силву и двое поляков – Зелински в чужие ворота и Беднарек в свои.

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига A. Группа 1. 3-й тур.

Польша – Португалия – 1:3

Голы: Зелински, 78 – Б. Силва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88, аг

Польша: Скорупски – Давидович, Беднарек, Валюкевич (Кивиор, 46) – Залевски (Амейов, 76), Зелински, Оеделе (Модер, 66), Шимански (Пентек, 84), Франковски – Левандовски, Свидерски (Урбански, 76).

Португалия: Д. Кошта – Мендеш, Вейга, Диаш, Далот – Б. Силва (Отавио, 90+1), Р. Невеш, Фернандеш (С. Кошта, 90+1) – Леау (Тринкан, 63), Роналду (Жота, 62), Нету (Семеду, 82).