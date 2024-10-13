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Польша
12.10.2024 21:45 – FT 1 : 3
Португалия
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Лига наций
13 октября 2024, 04:00 | Обновлено 13 октября 2024, 04:23
66
0

Роберто МАРТИНЕС: «Новые игроки показали, что могут нам помочь»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Польшей

13 октября 2024, 04:00 | Обновлено 13 октября 2024, 04:23
66
0
Роберто МАРТИНЕС: «Новые игроки показали, что могут нам помочь»
УЕФА. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над Польшей (3:1) в 3-м туре Лиги наций.

«Мы очень много работали последние несколько дней, готовя разные решения для этой игры. Мы показали это на поле.

Я очень доволен, потому что мы контролировали ход матча. Также я доволен тем, как Ренату Вейга и Рубен Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире [прим.– Левандовски].

Мы играли отлично как команда, и новые игроки показали, что могут здорово нам помочь», – сказал Мартинес.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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