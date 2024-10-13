Роберто МАРТИНЕС: «Новые игроки показали, что могут нам помочь»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над Польшей (3:1) в 3-м туре Лиги наций.

«Мы очень много работали последние несколько дней, готовя разные решения для этой игры. Мы показали это на поле.

Я очень доволен, потому что мы контролировали ход матча. Также я доволен тем, как Ренату Вейга и Рубен Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире [прим.– Левандовски].

Мы играли отлично как команда, и новые игроки показали, что могут здорово нам помочь», – сказал Мартинес.