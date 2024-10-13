Роберто МАРТИНЕС: «Новые игроки показали, что могут нам помочь»
Главный тренер сборной Португалии прокомментировал победу над Польшей
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над Польшей (3:1) в 3-м туре Лиги наций.
«Мы очень много работали последние несколько дней, готовя разные решения для этой игры. Мы показали это на поле.
Я очень доволен, потому что мы контролировали ход матча. Также я доволен тем, как Ренату Вейга и Рубен Диаш сыграли против одного из лучших нападающих в мире [прим.– Левандовски].
Мы играли отлично как команда, и новые игроки показали, что могут здорово нам помочь», – сказал Мартинес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английские эксперты продолжают критиковать украинского хавбека…
Вратарь сборной Грузии прокомментировал поражение от Украины