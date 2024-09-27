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  4. Верес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 18:30 |
1410
0

Верес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

27 сентября 2024, 18:30 |
1410
0
Верес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стадион Авангард

27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 27 сентября

Верес – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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