Верес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.

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Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.

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УПЛ 2024/25. 8-й тур, 27 сентября

Верес – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)