Украина. Премьер лига27 сентября 2024, 18:30 |
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Верес – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25
27 сентября 2024, 18:30 |
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27 сентября проходит матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Верес и Шахтер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:20 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
УПЛ 2024/25. 8-й тур, 27 сентября
Верес – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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