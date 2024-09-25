Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Челси дал оценку крупной победе команды над Барроу в Кубке лиги
Кубок Английской лиги
Челси
24.09.2024 21:45 – FT 5 : 0
Барроу
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 25 сентября 2024, 04:12
72
0

Тренер Челси дал оценку крупной победе команды над Барроу в Кубке лиги

Энцо Мареска – о выигрыше со счетом 5:0

25 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 25 сентября 2024, 04:12
72
0
Тренер Челси дал оценку крупной победе команды над Барроу в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался в том, что рад разгрому, который «Челси» устроил «Барроу» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Я очень доволен выступлением и результатом. Мы сделали много изменений, но идея осталась прежней. И это должно стать одной из наших целей – чтобы лицо команды всегда сохранялось, кто бы ни выходил на поле.

У нас самый молодой состав в лиге, но перед матчем я попросил футболистов показать, насколько серьезно мы настроены. Послать сигнал остальным, что мы молоды и настроены серьезно.

Нкунку и Джексон играют прекрасно – и не только потому, что забивают, а и потому, что много работают с мячом и без мяча», – заявил Мареска.

Напомним, ранее в Лондоне оценили вклад Михаила Мудрика в победу «Челси» над «Барроу».

По теме:
ВИДЕО. У Уотфорда украли гол? Как Ман Сити резервом в Кубке лиги победил
Челси – Барроу – 5:0. Это свершилось! Как ассистировал Мудрик. Видео голов
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Энцо Мареска Челси Барроу Кубок английской лиги по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football London
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 24 сентября 2024, 11:05 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Футбол | 24 сентября 2024, 12:37 10
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе

Лондонцы четко дали понять, что Михаил борется за свое будущее

ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне
Футбол | 24.09.2024, 23:01
ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне
ВИДЕО. Мудрик отметился первым результативным действием за Челси в сезоне
ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
Футбол | 25.09.2024, 01:55
ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
ФОТО. Украинский талант провел тренировку с основной командой финалиста ЛЧ
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Бокс | 24.09.2024, 08:10
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
Тренер Джошуа признался, что сказал Энтони перед последним раундом с Дюбуа
23.09.2024, 11:49 2
Бокс
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
23.09.2024, 18:22
Футбол
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 8
Бокс
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
23.09.2024, 12:56 9
Футбол
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
«Сказки». Экс-жена Тимощука высказалась о службе его отца в ТрО
23.09.2024, 12:25 13
Футбол
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
23.09.2024, 09:59 34
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
23.09.2024, 00:33 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем