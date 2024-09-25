Тренер Челси дал оценку крупной победе команды над Барроу в Кубке лиги

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался в том, что рад разгрому, который «Челси» устроил «Барроу» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Я очень доволен выступлением и результатом. Мы сделали много изменений, но идея осталась прежней. И это должно стать одной из наших целей – чтобы лицо команды всегда сохранялось, кто бы ни выходил на поле.

У нас самый молодой состав в лиге, но перед матчем я попросил футболистов показать, насколько серьезно мы настроены. Послать сигнал остальным, что мы молоды и настроены серьезно.

Нкунку и Джексон играют прекрасно – и не только потому, что забивают, а и потому, что много работают с мячом и без мяча», – заявил Мареска.

Напомним, ранее в Лондоне оценили вклад Михаила Мудрика в победу «Челси» над «Барроу».