Тренер Челси дал оценку крупной победе команды над Барроу в Кубке лиги
Энцо Мареска – о выигрыше со счетом 5:0
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался в том, что рад разгрому, который «Челси» устроил «Барроу» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.
«Я очень доволен выступлением и результатом. Мы сделали много изменений, но идея осталась прежней. И это должно стать одной из наших целей – чтобы лицо команды всегда сохранялось, кто бы ни выходил на поле.
У нас самый молодой состав в лиге, но перед матчем я попросил футболистов показать, насколько серьезно мы настроены. Послать сигнал остальным, что мы молоды и настроены серьезно.
Нкунку и Джексон играют прекрасно – и не только потому, что забивают, а и потому, что много работают с мячом и без мяча», – заявил Мареска.
Напомним, ранее в Лондоне оценили вклад Михаила Мудрика в победу «Челси» над «Барроу».
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