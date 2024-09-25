В Лондоне оценили вклад Мудрика в победу Челси над Барроу. Есть и лучше

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка английской лиги лондонский «Челси» на своем поле добился крупной победы над клубом «Барроу» из Лиги 2 — 5:0.

В стартовом составе «пенсионеров» появился украинец Михаил Мудрик, который отыграл всю встречу и отметился первым результативным действием в сезоне, ассистировав Нету на 48-й минуте.

Авторитетное британское футбольное издание London.Football оценило игру Мудрика против «Барроу» оценкой в 6,0 балла.

«У него было много пространства на левом фланге. В первом тайме он показал себя с лучшей стороны, когда мог принять на себя правого защитника «Барроу». Оживился во втором тайме и сразу же вывел Нету на ударную позицию, отдав бескорыстный пас в сторону ворот», – говорится в релизе London.Football.

Заметим, что London.Football назвало лучшим в составе «Челси» автора хет-трика Кристофера Нкунку, поставив ему оценку 9,0. По 6,0 балла, как и Мудрик, получили еще 4 игрока «Челси».