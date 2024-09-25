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  4. В Лондоне оценили вклад Мудрика в победу Челси над Барроу. Есть и лучше
Англия
25 сентября 2024, 01:47 |
318
0

В Лондоне оценили вклад Мудрика в победу Челси над Барроу. Есть и лучше

Украинец получил посредственную оценку за действия в матче Кубка лиги

25 сентября 2024, 01:47 |
318
0
В Лондоне оценили вклад Мудрика в победу Челси над Барроу. Есть и лучше
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка английской лиги лондонский «Челси» на своем поле добился крупной победы над клубом «Барроу» из Лиги 2 — 5:0.

В стартовом составе «пенсионеров» появился украинец Михаил Мудрик, который отыграл всю встречу и отметился первым результативным действием в сезоне, ассистировав Нету на 48-й минуте.

Авторитетное британское футбольное издание London.Football оценило игру Мудрика против «Барроу» оценкой в 6,0 балла.

«У него было много пространства на левом фланге. В первом тайме он показал себя с лучшей стороны, когда мог принять на себя правого защитника «Барроу». Оживился во втором тайме и сразу же вывел Нету на ударную позицию, отдав бескорыстный пас в сторону ворот», – говорится в релизе London.Football.

Заметим, что London.Football назвало лучшим в составе «Челси» автора хет-трика Кристофера Нкунку, поставив ему оценку 9,0. По 6,0 балла, как и Мудрик, получили еще 4 игрока «Челси».

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Михаил Мудрик Челси Барроу Кубок английской лиги по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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