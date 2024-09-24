24 сентября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1/16 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» встретится с «Барроу». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Челси

Команда продолжает ставить на уши весь трансферный рынок. По данным УЕФА, летом синие как и по затратам на футболистах, так и по доходам от продаж собственных игроков, возглавляли рейтинг - причем не британский, а всемирный. Но при этом перекосы в сделках заметны. Набрали кучу атакующих, фланговых игроков - тех же Педру Нету и Джейдона Санчо, что будут в основном конкурировать за одно место в обойме друг с другом (а также со старожилами во главе с Мудриком). Не удивительно, что бардака при этом хватает. Серветт в квалификации Лиги конференций обыграли в 1 гол. Но получается прибавлять. И в прошлом туре с Вест Хэмом получилось добиться уверенной победы, 3:0, с дублем Джексона.

Барроу

Клуб был основан в самом начале прошлого века. Но с тех пор там толком ничего не показав, более того, синие птицы никогда не заканчивали выше восьмого места в Лиге 1, на третьем уровне местного футбола. А сейчас болтается даже ниже. Прошлый сезон принес итоговое 8-е место в Лиге 2 - вне зоны плей-офф. Сейчас подопечные Клеменса больше думают о поездке в столицу. Но все равно неплохи и в своем первенстве, где в прошлом туре с Ньюпортом получилось оформить гроссмейстерские 2:0, с голами в каждом из таймов. В итоге после 7 матчей 16 очков, и это лучший показатель в Лиге 2. Точнее, один из лучших - в этом дивизионе есть целая группа практически одинаково удачно стартовавших команд. А в Кубке Лиги получилось обыграть Порт Вейл в основное время, и Дерби Каунти в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Хотя клубы уже очень давно существуют, даже товарищеского матча между ними проведено не было.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в любой другой исход, кроме победы хозяев поля. Но гости в отличной форме и будут драться - используем нейтральный вариант с тотал меньше 4,5 голов (коэффициент - 1,69).