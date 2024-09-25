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Кубок Английской лиги
Челси
24.09.2024 21:45 – FT 5 : 0
Барроу
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Англия
25 сентября 2024, 04:19 |
106
0

Челси – Барроу – 5:0. Это свершилось! Как ассистировал Мудрик. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25

25 сентября 2024, 04:19 |
106
0
Челси – Барроу – 5:0. Это свершилось! Как ассистировал Мудрик. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги между командами Челси и Барроу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу пенсионеров.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 48-й украинец отдал ассист на Кристофера Нкунку, который оформил хет-трик в этом матче.

Для Мудрика это первое голевое действие в сезоне 2024/25.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 24 сентября

Челси – Барроу – 5:0

Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фарман, 28 (автогол), Нету, 48

Видео голов и обзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
28’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Пол Фармен (Барроу).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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