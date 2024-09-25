24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги между командами Челси и Барроу.

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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу пенсионеров.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 48-й украинец отдал ассист на Кристофера Нкунку, который оформил хет-трик в этом матче.

Для Мудрика это первое голевое действие в сезоне 2024/25.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 24 сентября

Челси – Барроу – 5:0

Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фарман, 28 (автогол), Нету, 48

Видео голов и обзор матча: