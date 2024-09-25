Челси – Барроу – 5:0. Это свершилось! Как ассистировал Мудрик. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25
24 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги между командами Челси и Барроу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу пенсионеров.
Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 48-й украинец отдал ассист на Кристофера Нкунку, который оформил хет-трик в этом матче.
Для Мудрика это первое голевое действие в сезоне 2024/25.
Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 24 сентября
Челси – Барроу – 5:0
Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фарман, 28 (автогол), Нету, 48
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британца интересует только бой с Усиком
Дорога киевлян на игру Лиги Европы против Лацио заняла около 18 часов