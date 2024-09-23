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Кубок Английской лиги
Челси
24.09.2024 21:45 - : -
Барроу
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
23 сентября 2024, 21:29 |
76
0

Челси – Барроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги

23 сентября 2024, 21:29 |
76
0
Челси – Барроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

Челси – Барроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Барроу
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Источник: Шапаренко и Мудрик решили вопрос с десяткой в сборной Украины
Челси Барроу Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн Михаил Мудрик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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