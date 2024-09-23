Кубок английской лиги23 сентября 2024, 21:29 |
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Челси – Барроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги
23 сентября 2024, 21:29 |
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Во вторник, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Челси» и «Барроу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.
Челси – Барроу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – БарроуСмотреть трансляцию
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