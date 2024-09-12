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  4. Малиновский объяснил на примере скандала на Евро, почему не было пенальти
Лига наций
12 сентября 2024, 01:17 |
129
0

Малиновский объяснил на примере скандала на Евро, почему не было пенальти

Полузащитник сборной Украины прокомментировал поражение от Чехии в Лиге наций

12 сентября 2024, 01:17 |
129
0
Малиновский объяснил на примере скандала на Евро, почему не было пенальти
Instagram. Руслан Малиновский

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи хавбек украинской команды Руслан Малиновский в интервью пресс-службе УАФ прокомментировал поражение:

– Было два разных тайма и, конечно, было тяжело на замену выходить, когда уже пенальти, 2:1 счет, но могу сказать, что в конце хотели сравнять счет и были возможности. Они (чехи) немного уже подсели, но не повезло. Жора Судаков неплохо бил.

Конечно, два поражения после двух матчей – ощущение не очень хорошее, но будем работать. Сейчас все возвращаются в клубы и, надеюсь, следующие два матча, которые будут в Польше, нам нужно брать максимум.

– Если говорить о том моменте, когда вы вышли на замену, счет стал 3:1, но команда не опустила руки, все равно летела вперед.

– Это очень классный момент, потому что даже до третьего гола, когда 1:2 проигрывали, чувствовали, что мы атакуем, старались забить. Это самое главное. Плюс этого матча – мы продолжали играть, боролись до конца, но, конечно, проиграли, и те ошибки, которые мы совершили, и пенальти, конечно, это…

Могу пример привести – Кукурелья мяч рукой останавливает, а тут в плечо попадает мяч и ставят пенальти. Поэтому такие моменты сегодня тоже были не в нашу пользу, – сказал Малиновский.

Руслан сослался на инциденте на Евро-2024 в матче между сборными Испании и Германии. На 106-й минуте после удара Джамала Мусиалы мяч попал в руку испанца Марка Кукурельи в штрафной площади, но судья Энтони Тейлор и его команда решили не назначать пенальти. В УЕФА объяснили, что Кукурелья пытался избежать контакта с мячом, а рука находилась в в естественном положении.

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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