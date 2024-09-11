СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи хавбек украинской команды Тарас Степаненко высказался о поражении:

– Две игры, два поражения. В чем, по-вашему, причина такого результата?

– Думаю, где-то у нас сейчас есть какая-то неуверенность, когда нет результата. Скажем так, мы пытаемся где-то играть проще, чтобы не получать голы, а выходит, что сегодня нам забили с двух аутов.

Мы готовились, что там чехи будут бросать ауты, разбирали и получаем два гола с аута. Так же готовились на стандартах с албанцами и получаем гол.

Бывает такое в футболе, как и жизни у людей, когда ты что-то делаешь, но не все получается, и ты начинаешь искать в себе, в команде, пытаешься играть проще, сконцентрированнее, пытаешься где-то компенсировать какую-то футбольную красоту какой-то прагматичностью.

Но выходит так, что все равно пропускаешь такие необязательные голы, и это приводит к тому, что нет результата. Если брать 2-й тайм, то у нас что с албанцами хватало моментов, что сегодня, но где-то нет чего-то футбольного.

– Вы как опытный игрок, как оцениваете вообще сейчас психологическое состояние в команде ребят? Ведь было не очень простое Евро, давление со стороны СМИ, со стороны болельщиков.

– Я скажу так, что все игроки, которые в национальной сборной – это игроки высокого уровня, игроки, которые привыкли играть под давлением, уже не один год под давлением играют. И это нормально, что нас критикуют – где-то правильно, где-то неправильно.

Но давление нужно выдерживать. Кто не может выдержать давление, никогда не ничего не достигнет в спорте. Я же говорю, что мы давление чувствуем, потому и готовимся, разбираемся, копаемся, что не так, где не так, и почему так происходит.

Есть разборы игры, и мы между собой разговариваем. Мы хотим добавить, хотим добиться результата, но почему-то не получается, и какие-то маленькие вещи не дают нам того толчка, который должен быть на футбольном поле, чтобы мы почувствовали релиз, выиграли и пошли дальше.

– По вашему мнению, есть ли у сборной сейчас после двух поражений шансы занять первое место, подняться дивизионом выше и побороться за выход на чемпионат мира именно через Лигу наций?

– Я думаю, шансы еще есть. Грузины дважды выиграли, мы с ними еще две игры играем, еще играем с албанцами и чехами. Шансы есть, нужно только выигрывать.

Пенальти? Там VAR, и такой момент… Как по мне, это не пенальти. Я говорю: у нас как шотландцы судят… Помню, мы играли со словаками, Пятов гол забил, судья фол свистнул (матч отбора к Евро-2016).

И сейчас. Такой момент: мяч летит, там борьба, мяч попадает в плечо, может, где-то в предплечье немного. Он не повлиял ни на какой момент, – сказал Степаненко.

Видеообзор матча Чехия – Украина – 3:2