Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»
Лига наций
11 сентября 2024, 02:57 |
268
0

СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»

Хавбек сборной Украины высказался после поражения чехам в Лиге наций

11 сентября 2024, 02:57 |
268
0
СТЕПАНЕНКО: «Как шотландцы судят... Помню, Пятов забил, судья фол свистнул»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи хавбек украинской команды Тарас Степаненко высказался о поражении:

– Две игры, два поражения. В чем, по-вашему, причина такого результата?

– Думаю, где-то у нас сейчас есть какая-то неуверенность, когда нет результата. Скажем так, мы пытаемся где-то играть проще, чтобы не получать голы, а выходит, что сегодня нам забили с двух аутов.

Мы готовились, что там чехи будут бросать ауты, разбирали и получаем два гола с аута. Так же готовились на стандартах с албанцами и получаем гол.

Бывает такое в футболе, как и жизни у людей, когда ты что-то делаешь, но не все получается, и ты начинаешь искать в себе, в команде, пытаешься играть проще, сконцентрированнее, пытаешься где-то компенсировать какую-то футбольную красоту какой-то прагматичностью.

Но выходит так, что все равно пропускаешь такие необязательные голы, и это приводит к тому, что нет результата. Если брать 2-й тайм, то у нас что с албанцами хватало моментов, что сегодня, но где-то нет чего-то футбольного.

– Вы как опытный игрок, как оцениваете вообще сейчас психологическое состояние в команде ребят? Ведь было не очень простое Евро, давление со стороны СМИ, со стороны болельщиков.

– Я скажу так, что все игроки, которые в национальной сборной – это игроки высокого уровня, игроки, которые привыкли играть под давлением, уже не один год под давлением играют. И это нормально, что нас критикуют – где-то правильно, где-то неправильно.

Но давление нужно выдерживать. Кто не может выдержать давление, никогда не ничего не достигнет в спорте. Я же говорю, что мы давление чувствуем, потому и готовимся, разбираемся, копаемся, что не так, где не так, и почему так происходит.

Есть разборы игры, и мы между собой разговариваем. Мы хотим добавить, хотим добиться результата, но почему-то не получается, и какие-то маленькие вещи не дают нам того толчка, который должен быть на футбольном поле, чтобы мы почувствовали релиз, выиграли и пошли дальше.

– По вашему мнению, есть ли у сборной сейчас после двух поражений шансы занять первое место, подняться дивизионом выше и побороться за выход на чемпионат мира именно через Лигу наций?

– Я думаю, шансы еще есть. Грузины дважды выиграли, мы с ними еще две игры играем, еще играем с албанцами и чехами. Шансы есть, нужно только выигрывать.

Пенальти? Там VAR, и такой момент… Как по мне, это не пенальти. Я говорю: у нас как шотландцы судят… Помню, мы играли со словаками, Пятов гол забил, судья фол свистнул (матч отбора к Евро-2016).

И сейчас. Такой момент: мяч летит, там борьба, мяч попадает в плечо, может, где-то в предплечье немного. Он не повлиял ни на какой момент, – сказал Степаненко.

Видеообзор матча Чехия – Украина – 3:2

По теме:
Англия – Финляндия – 2:0. Дубль Кейна в 100-м матче. Видео голов и обзор
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
Венгрия – Босния и Герцеговина – 0:0. Мировая в Будапеште. Видеообзор матча
Тарас Степаненко сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций пенальти
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН
Футбол | 11 сентября 2024, 00:16 27
Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН
Ребров признался, уйдет ли в отставку после провального старта Украины в ЛН

Украинский наставник и в дальнейшем продолжит работать со сборной

«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
Бокс | 10 сентября 2024, 18:20 0
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри

Дерек отдает предпочтение украинцу

«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
Бокс | 10.09.2024, 08:42
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
Футбол | 11.09.2024, 01:59
ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Футбол | 10.09.2024, 19:04
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 34
Футбол
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
Усик оценил информацию о заработке в 54 млн долларов в год
09.09.2024, 17:35 3
Бокс
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
10.09.2024, 11:46
Бокс
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
09.09.2024, 08:41 9
Футбол
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
09.09.2024, 14:12
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
Холифилд назвал боксера, который был сильнее культовых Тайсона и Льюиса
09.09.2024, 00:17
Бокс
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
10.09.2024, 07:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем