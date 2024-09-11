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Лига наций
11 сентября 2024, 02:28 | Обновлено 11 сентября 2024, 02:39
278
0

ВАНАТ: «Мне кажется, что не могут на таком уровне быть такие пенальти»

Форвард сборной Украины прокомментировал поражение в матче с Чехией (2:3)

11 сентября 2024, 02:28 | Обновлено 11 сентября 2024, 02:39
278
0
ВАНАТ: «Мне кажется, что не могут на таком уровне быть такие пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи форвард украинской команды Владислав Ванат прокомментировал поражение:

– Тебя признали «Львом матча», у тебя был еще один отличный момент. Как оцениваешь свою игру и игру команды?

– Не знаю, наверное, если не выиграли, то положительно нельзя оценивать эту игру. Но мне кажется, что во 2-м тайме мы больше владели игровой инициативой, и такие пенальти, которые назначают – мне кажется, что не могут на таком уровне быть такие пенальти.

– Я согласен, что пенальти левый. Только что говорил Зинченко, что во 2-м тайме мы играли лучше. Но почему нам не удается так играть с первой минуты?

– Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.

– А ты согласен, что первые таймы мы, в принципе, не играем на том уровне, на котором играем 2-й тайм?

– Может, так кажется, может, так и есть. И, как я сказал раньше, я не могу ответить на этот вопрос.

– Удивила ли тебя Чехия? Потому что если посмотреть особенно на последние минуты матча – в принципе, они там едва отбивались, и не сказать, что они показали какой-то действительно яркий или хороший футбол.

– Чехия Чехией. Мы даже за молодежную сборную когда играли, они пропагандируют такой футбол, что бьют вперед, цепляются и создают моменты. И это их стиль. Спасибо им за игру, была хорошая игра.

– Вопрос по атмосфере. Сегодня Чехия играла дома, однако трибуны скандировали: «Украина! Украина!» и впечатление было, будто Украина дома. Как тебе сегодня атмосфера?

– Да, хочется поблагодарить болельщиков. Они сегодня создали атмосферу. Спасибо им, – сказал Ванат в эфире MEGOGO.

Видеообзор матча Чехия – Украина – 3:2

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Владислав Ванат сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций пенальти
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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