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  4. Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Лига наций
11 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 11 сентября 2024, 01:16
2736
10

Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной

10 сентября сине-желтые проиграли Чехии во 2-м туре Лиги наций 2024/25

11 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 11 сентября 2024, 01:16
2736
10
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи игрок украинской команды Александр Зинченко во флеш-интервью прокомментировал поражение, а также обратился к болельщикам:

– Мы раньше просили игроков обратиться к болельщикам перед игрой. Сегодня попробуем после матча. Что бы вы сейчас сказали всей стране?

– Во-первых, хотел бы поблагодарить за ту невероятную поддержку, которая сегодня была на стадионе, также за поддержку после неудачных игр, которые были в прошлом. Верные болельщики всегда рядом с нами, мы их ощущаем.

В то же время я понимаю, что все мы заслуживаем той критики и того результата, который, к сожалению, произошел. Каждому из нас лично нужно сделать выводы как индивидуально, так и командно.

Но я бы очень хотел попросить каждого болельщика, каждого эксперта, я не знаю, кто говорит много вне футбольного поля: я все понимаю, мы полностью заслуживаем критику, но я просто не распределял бы эти негативные результаты на кого-то там – переводить на главного тренера или еще на кого-то и так далее.

Мы все здесь – команда, тренерский штаб, игроки, лично игроки – мы выходим на поле и мы стараемся добыть положительный результат. Поэтому мы все вместе как команда побеждаем и также проигрываем, – сказал Зинченко в эфире MEGOGO.

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Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 10
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Diesel
та ви вже заї...ли навіть відчайдушних вболівальників. Йдіть на..х. Та всі свої відмазки заберіть з собою. 
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+5
Maksym Yuriev
"...разом як команда перемагаємо і також програємо" - але, наразі, тільки програємо 
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+3
Dmytro
хаха, ти диви, та вони мусять торкнутися трави, бо вкрай знахабніли, це вже за межею. Неможна "негативні емоції" виражати а ні на тренера ані на гравців. А на кого ж?  На медичний персонал, чи може кухарів збірної?! 
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+2
Олег Думіч
Я просто приєднуюся до Боді , не дивлюся цей футбол , єслі чел не зміг після Євро встряхнути команду значіть в ньому річ !!! Ну сам себе не звільнить , щя пивка бахне з шевой і решать що все ок , защіта виновата
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+1
Перець
Піздун номер 1 в збірній України 
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0
Harun Bakircioğlu
Уже никого не тронут эти речи, свой аванс доверия вы уже исчерпали, вернуть его вы можете только хорошей игрой, ну то есть не можете.
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0
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Burevestnik
краще б отой звіздобол мовчав     йпрст...
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-1
Стюард #11
Зинченко в отставку!
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-1
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