Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи игрок украинской команды Александр Зинченко во флеш-интервью прокомментировал поражение, а также обратился к болельщикам:

– Мы раньше просили игроков обратиться к болельщикам перед игрой. Сегодня попробуем после матча. Что бы вы сейчас сказали всей стране?

– Во-первых, хотел бы поблагодарить за ту невероятную поддержку, которая сегодня была на стадионе, также за поддержку после неудачных игр, которые были в прошлом. Верные болельщики всегда рядом с нами, мы их ощущаем.

В то же время я понимаю, что все мы заслуживаем той критики и того результата, который, к сожалению, произошел. Каждому из нас лично нужно сделать выводы как индивидуально, так и командно.

Но я бы очень хотел попросить каждого болельщика, каждого эксперта, я не знаю, кто говорит много вне футбольного поля: я все понимаю, мы полностью заслуживаем критику, но я просто не распределял бы эти негативные результаты на кого-то там – переводить на главного тренера или еще на кого-то и так далее.

Мы все здесь – команда, тренерский штаб, игроки, лично игроки – мы выходим на поле и мы стараемся добыть положительный результат. Поэтому мы все вместе как команда побеждаем и также проигрываем, – сказал Зинченко в эфире MEGOGO.