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Лига наций УЕФА. Лига A
Сербия
05.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
Испания
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Лига наций
06 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:05
83
0

Сербия – Испания – 0:0. Старт Лиги наций. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

06 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:05
83
0
Сербия – Испания – 0:0. Старт Лиги наций. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сербия разошлась миром с Испанией (0:0), а Дания нанесла поражение Швейцарии (2:0).

🏆 Лига наций. 1-й тур, 5 сентября

21:45. Сербия – Испания – 0:0

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Лига наций видео голов и обзор сборная Испании по футболу сборная Сербии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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