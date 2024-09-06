Лига наций06 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:05
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Сербия – Испания – 0:0. Старт Лиги наций. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
06 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:05
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Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сербия разошлась миром с Испанией (0:0), а Дания нанесла поражение Швейцарии (2:0).
🏆 Лига наций. 1-й тур, 5 сентября
21:45. Сербия – Испания – 0:0
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