5 сентября на «Райко Митич» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Сербии встретится со сборной Испании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сербия

Команда начинает уже третий цикл под руководством Драгана Стойковича. Местная легенда как футболист оказался и достаточно успешным тренером. Именно при нем юги, выиграв свою группу в дивизионе В, поднялись в число лучших в Лиге Наций. Кроме того, они дважды выигрывали квалификацию. Правда, если на чемпионат мира сербы вышли красиво, опередив Португалию в своей группе, но в 2023-м году неудач хватало - благо, и вторая позиция была проходной. Но уже на самих турнирах следовали привычные для этой сборной невразумительные провалы. На Евро в Германии она, проиграв Англии, потом взяла ничьи со Словенией и Данией, закончив борьбу снова без плей-офф. Еще и Тадич разругался с наставником из-за того, что был лишен места в основе, и теперь не будет играть вообще.

Испания

Сборная смогла заметно прибавить после того, как из-за невнятного выступления на чемпионате мира в Катаре был снят Луис Энрике. Его сменил де ла Фуэнте, что прекрасно знал большинство игроков обоймы - это успешный наставник молодежки. Впрочем, он и в основной обойме успел добиться немалых успехов, выиграв пока что вообще все, что можно: в прошлом году Лигу Наций, этим летом - Евро. Причем в Германии фурия роха добилась максимально справедливого результата: она играла уверенно и красиво. Другой вопрос, как сейчас заново мотивировать игроков, заставить их снова выкладываться? С большой вероятностью, нас ждут и кадровые, и тактические эксперименты, правда, турнир уж очень скоротечен, и нужно брать результаты везде

Статистика личных встреч

Единственный очный поединок с сербами испанцы сыграли в 2012-м году. И выиграли тот товарищеский поединок со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. У них и правда высочайший класс, и широкая обойма - ставим на то, что испанцы выиграют с форой -1,0 забитый гол (коэффициент - 1,89).