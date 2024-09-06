В сборной Испании оценили ничью 0:0 в матче с командой Сербии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о ничьей 0:0 в матче с командой Сербии в Лиге наций УЕФА.

«В первом тайме нам немного не хватило изящества. Во втором тайме мы создали много моментов, но просто не смогли найти завершающий штрих. Мы все требуем от себя многого, особенно после Евро-2024. Это очень долгий процесс, и нам нужно идти шаг за шагом», – рассказал де ла Фуэнте.

8 сентября сборная Испании в рамках Лиги наций встретится с командой Швейцарии. Сборная Сербии в этот же день померится силами с Данией.