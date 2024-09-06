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05.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
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Лига наций
06 сентября 2024, 02:18 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:21
89
0

В сборной Испании оценили ничью 0:0 в матче с командой Сербии

Луис де ла Фуэнте – о стартовом поединке в Лиге наций

06 сентября 2024, 02:18 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:21
89
0
В сборной Испании оценили ничью 0:0 в матче с командой Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о ничьей 0:0 в матче с командой Сербии в Лиге наций УЕФА.

«В первом тайме нам немного не хватило изящества. Во втором тайме мы создали много моментов, но просто не смогли найти завершающий штрих. Мы все требуем от себя многого, особенно после Евро-2024. Это очень долгий процесс, и нам нужно идти шаг за шагом», – рассказал де ла Фуэнте.

8 сентября сборная Испании в рамках Лиги наций встретится с командой Швейцарии. Сборная Сербии в этот же день померится силами с Данией.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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