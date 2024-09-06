Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей

Вечером 5 сентября состоялись матчи Лиги наций 2024/25.

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Португалия одолела Хорватию со счетом 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду забил 900-й гол в профи-карьере. Защитник португальцев Диогу Далот забил гол на 7-й минуте в чужие ворота, а на 41-й – отправил мяч в свои ворота.

Польша вырвала победу у Шотландии (3:2) благодаря забитому пенальти на 90+7 минуте.

Сербия разошлась миром с Испанией (0:0), а Дания нанесла поражение Швейцарии (2:0).

Лига наций. 1-й тур, 5 сентября

Лига A

21:45. Дания – Швейцария – 2:0

– Швейцария – 2:0 21:45. Португалия – Хорватия – 2:1

– Хорватия – 2:1 21:45. Сербия – Испания – 0:0

21:45. Шотландия – Польща – 2:3

Лига C

19:00. Азербайджан – Швеция – 1:3

– 1:3 21:45. білорусь – Болгарія – 0:0

21:45. Естонія – Словаччина – 0:1

– 0:1 21:45. Північна Ірландия – Люксембург – 2:0

Ліга D

21:45. Сан-Марино – Лихтенштейн – 1:0

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