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Лига наций
06 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:36
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0

Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей

Вечером 5 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций

06 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:36
136
0
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 5 сентября состоялись матчи Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португалия одолела Хорватию со счетом 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду забил 900-й гол в профи-карьере. Защитник португальцев Диогу Далот забил гол на 7-й минуте в чужие ворота, а на 41-й – отправил мяч в свои ворота.

Польша вырвала победу у Шотландии (3:2) благодаря забитому пенальти на 90+7 минуте.

Сербия разошлась миром с Испанией (0:0), а Дания нанесла поражение Швейцарии (2:0).

Лига наций. 1-й тур, 5 сентября

Лига A

  • 21:45. Дания – Швейцария – 2:0
  • 21:45. Португалия – Хорватия – 2:1
  • 21:45. Сербия – Испания – 0:0
  • 21:45. Шотландия – Польща – 2:3

Лига C

  • 19:00. Азербайджан – Швеция – 1:3
  • 21:45. білорусь – Болгарія – 0:0
  • 21:45. Естонія – Словаччина – 0:1
  • 21:45. Північна Ірландия – Люксембург – 2:0

Ліга D

  • 21:45. Сан-Марино – Лихтенштейн – 1:0

Турнирные таблицы

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Лига наций статистические расклады выбор редакции Криштиану Роналду
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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