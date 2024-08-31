31.08.2024 18:00 – FT 1 : 4
Украина. Премьер лига31 августа 2024, 20:39 |
541
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Черноморец – Полесье – 1:4. Команда Ашура снова забила четыре. Обзор матча
Команда выиграла на выезде
31 августа 2024, 20:39 |
541
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Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Черноморец со счетом 4:1. Житомирская команда во втором кряду туре забивает четыре гола. Полесье с 10 очками идет на второй позиции.
У Черноморца три пункта.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
«Черноморец» – «Полесье» – 1:4
Голы: Бутко (45+4) – Назаренко (3, пенальти), Пайшао (8), Гуцуляк (35), Леднев (95)
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Полесье).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бутко (Черноморец).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кауа Пайшао (Полесье).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Назаренко (Полесье).
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