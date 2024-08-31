Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Черноморец со счетом 4:1. Житомирская команда во втором кряду туре забивает четыре гола. Полесье с 10 очками идет на второй позиции.

У Черноморца три пункта.

​Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Черноморец» – «Полесье» – 1:4

Голы: Бутко (45+4) – Назаренко (3, пенальти), Пайшао (8), Гуцуляк (35), Леднев (95)