Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Полесье – 1:4. Команда Ашура снова забила четыре. Обзор матча
Премьер-лига
Черноморец
31.08.2024 18:00 – FT 1 : 4
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 20:39 |
541
1

Черноморец – Полесье – 1:4. Команда Ашура снова забила четыре. Обзор матча

Команда выиграла на выезде

31 августа 2024, 20:39 |
541
1
Черноморец – Полесье – 1:4. Команда Ашура снова забила четыре. Обзор матча
ФК Полесье

Полесье в матче чемпионата Украины обыграло Черноморец со счетом 4:1. Житомирская команда во втором кряду туре забивает четыре гола. Полесье с 10 очками идет на второй позиции.

У Черноморца три пункта.

​Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Черноморец» – «Полесье» – 1:4
Голы: Бутко (45+4) – Назаренко (3, пенальти), Пайшао (8), Гуцуляк (35), Леднев (95)

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Леднев (Полесье).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бутко (Черноморец).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кауа Пайшао (Полесье).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Назаренко (Полесье).
По теме:
Полузащитник Зари может вернуться в строй к матчу с Динамо
Барселона – Вальядолид – 7:0. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор
Динамо – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Футбол | 31 августа 2024, 11:20 5
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии
Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о достижениях команды Руслана Ротаня

Рафинья сделал хет-трик. Барселона отгрузила 7 мячей в ворота Вальядолида
Футбол | 31 августа 2024, 20:05 2
Рафинья сделал хет-трик. Барселона отгрузила 7 мячей в ворота Вальядолида
Рафинья сделал хет-трик. Барселона отгрузила 7 мячей в ворота Вальядолида

В матче 4-го тура каталонская команда устроила соперникам разгром

Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона
Футбол | 31.08.2024, 16:25
Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона
Зинченко не помог. Арсенал потерял очки в матче против Брайтона
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Футбол | 31.08.2024, 06:16
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Теннис | 31.08.2024, 08:12
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chicot
Судья пикокос,полесье абсолютно конченая команда симулянтов, 55 номер их должен заниматься плаванием,нырок зачёт))Ермаков 3 гола привёз,привет Бабичу
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 14
Бокс
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
Христич оценил поражение сборной Украины в матче отбора на ОИ-2026
29.08.2024, 19:23
Хоккей
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 9
Баскетбол
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
Пушич оценил жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов
29.08.2024, 20:24 20
Футбол
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом ЧМ-2024 по футзалу
30.08.2024, 20:32 2
Футзал
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
Кошмар для Бреста. С кем сыграют Реал, Ман Сити, Барса и другие в ЛЧ 24/25?
30.08.2024, 07:01 6
Футбол
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем