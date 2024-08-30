Черноморец – Полесье. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 31 августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», игра начнется в 18:00.
Одесситы в четырех матчах набрали три очка: 1 победа и 3 поражения. В прошлом туре «Черноморец» в гостях уступил дебютанту элитного дивизиона «Левому берегу» (0:1). Житомиряне начали сезон с выступления в квалификации Лиги конференций, где уступили словенской «Олимпии». В новом чемпионате «Полесье» одержало 2 победы и 1 матч сыграло вничью. В прошлом сезоне «моряки» дважды обыграли житомирскую команду. В Одессе «Черноморец» одержал победу со счетом 1:0, а в Житомире разгромил хозяев поля – 4:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|3
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
18:00
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