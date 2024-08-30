В субботу, 31 августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», игра начнется в 18:00.

Одесситы в четырех матчах набрали три очка: 1 победа и 3 поражения. В прошлом туре «Черноморец» в гостях уступил дебютанту элитного дивизиона «Левому берегу» (0:1). Житомиряне начали сезон с выступления в квалификации Лиги конференций, где уступили словенской «Олимпии». В новом чемпионате «Полесье» одержало 2 победы и 1 матч сыграло вничью. В прошлом сезоне «моряки» дважды обыграли житомирскую команду. В Одессе «Черноморец» одержал победу со счетом 1:0, а в Житомире разгромил хозяев поля – 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9 2 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9 3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9 4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9 5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 7 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 8 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6 10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4 11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4 12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3 15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1 Полная таблица