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Премьер-лига
Черноморец
31.08.2024 18:00 – FT 1 : 4
Полесье
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 19:59 | Обновлено 31 августа 2024, 20:04
267
0

Волки победили в Одессе. Полесье разгромило Черноморец

Житомирская команда одержала уверенную победу

31 августа 2024, 19:59 | Обновлено 31 августа 2024, 20:04
267
0
Волки победили в Одессе. Полесье разгромило Черноморец
ФК Полесье

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Черноморец» – «Полесье» – 1:4

Голы: Бутко (45+4) – Назаренко (3, пенальти), Пайшао (8), Гуцуляк (35), Леднев (95)

На 35-й минуте Таллес не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждение: Кисель (79) – Гуцуляк (4), Макуана (81), Пайшао (90)

«Черноморец»: Рудько, Удод, Ермаков (Кисиль, 46), Бутко, Кайо Гомес, Билошевский, Шпорн (Сигеев, 46), Габелок, Попов, Петряк, Хобленко

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Далстелла, Тейлор (Смоляков, 40), Бабенко, Таллес (Мустафаев, 63), Крушинский, Гуцуляк (Макуана, 46), Назаренко (Леднев, 63), Пайшао

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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