Волки победили в Одессе. Полесье разгромило Черноморец
Житомирская команда одержала уверенную победу
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Черноморец» – «Полесье» – 1:4
Голы: Бутко (45+4) – Назаренко (3, пенальти), Пайшао (8), Гуцуляк (35), Леднев (95)
На 35-й минуте Таллес не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждение: Кисель (79) – Гуцуляк (4), Макуана (81), Пайшао (90)
«Черноморец»: Рудько, Удод, Ермаков (Кисиль, 46), Бутко, Кайо Гомес, Билошевский, Шпорн (Сигеев, 46), Габелок, Попов, Петряк, Хобленко
«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Чоботенко, Далстелла, Тейлор (Смоляков, 40), Бабенко, Таллес (Мустафаев, 63), Крушинский, Гуцуляк (Макуана, 46), Назаренко (Леднев, 63), Пайшао
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Стадион «Черноморец» (Одесса)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Осимхен не сможет участвовать в матчах Серии А
Ливерпульская команда не может набрать очки в сезоне АПЛ