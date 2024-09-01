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Премьер-лига
Черноморец
31.08.2024 18:00 – FT 1 : 4
Полесье
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Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 01:30 | Обновлено 01 сентября 2024, 02:27
44
0

Имад АШУР: «Активный прессинг на протяжении всей игры – желание на будущее»

Главный тренер «Полесья» подытожил игру с «Черноморцем»

01 сентября 2024, 01:30 | Обновлено 01 сентября 2024, 02:27
44
0
Имад АШУР: «Активный прессинг на протяжении всей игры – желание на будущее»
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесье» Имад Ашур прокомментировал разгромную победу своей команды в игре 5 тура УПЛ против «Черноморца» (4:1).

- Победа по счету может выглядеть легкой, была ли она такой по наполнению игры?

- Нет, игра точно не была легкой по своему наполнению. Снова было два тайма, которые в определенной степени можно назвать разными. Отлично, что сегодня первый тайм был нашим, кроме некоторых конкретных эпизодов. Во втором тайме мы понимали, что придется немного пострадать. Я всегда говорил и буду продолжать: это тоже нужно уметь делать.

- Активный и высокий прессинг в большинстве матча, который на старте поединка оказался результативным, был частью вашего плана на матч?

- Активный прессинг на протяжении всей игры – это наше желание на будущее! Пока нас хватает только на часть игры. Для того чтобы адаптироваться к этому прессингу, этих требований, чтобы не просто имитировать, нам нужно время-время! Мы это моделируем не только с точки зрения тактических требований, но и с точки зрения физических и ментальных. тоже. Для этого нужно быть готовым по всем фронтам

- Сегодня вы в статусе тренера команды УПЛ побеждаете в родной Одессе, что чувствуете?

- Я рад, что мы победили. Я желаю своему родному городу всего лучшего, всегда так или иначе слежу за командой, в которой я раньше был в качестве тренера академии. Как только ребятам рассказывал, что во время официальной части выпуска, которая была на этом стадионе, один человек из руководства в туннеле арены меня спросил, представляю ли я себя главным тренером, который будет выходить из этого подтрибунного помещения. Это случилось сегодня! Я всегда буду помнить те искренние эмоции, которые у меня были с ребятами из академии, буду всегда благодарен тому доверию, потому что без того шага не было бы того, что есть сегодня. Пожелаю «Черноморцу» всего лучшего от себя. Очень рад, что мне удалось выйти на это поле, по этому тоннелю именно в качестве главного тренера. Сегодня это был главный тренер «Полесья», который, я думаю, заслуживал победы, за что я безгранично спасибо ребятам. Я всегда буду им благодарен, когда делают все для победы.

- Как можете кратко прокомментировать первый отрезок чемпионата: 3 победы и 1 ничья?

- Я бы лучше комментировал каждую игру отдельно, потому что мы работаем от игры к игре. Хорошо, что в определенных матчах мы можем добывать еще и результат. Мы должны это принимать и принимать те вещи, которые позволяют нам это делать и компенсировать те вещи, которые нам еще нужно улучшить. Только потом думать, честно, я никак не могу это оценить. Для меня хорошо, что сегодняшняя игра была приемлемой по игре и есть результат, который удовлетворит всех сочувствующих и болеющих за клуб.

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Имад Ашур пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Черноморец - Полесье
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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