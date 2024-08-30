В пятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 31 августа, в Одессе встретятся «Черноморец» и «Полесье». Хозяева поля, которые в прошлом туре не смогли переиграть дебютанта УПЛ — «Левый Берег», будут принимать «Полесье», которое пока ни одного матча не проиграло.

Черноморец

В первых четырех поединках «моряки» не совсем удачно выступили, ведь у них только 1 победа и 3 поражения (одно из них «Левому Берегу»), но учитывая, что команда наспех подписывала новичков накануне и по ходу сезона и еще не все игроки успели сыграться. (К команде посреди сезона присоединились Кайо Гомес, Жуан Нету, Иван Петряк и Кирилл Сигеев), то результат довольно закономерный.

Однако в поединке с новичком УПЛ, «Черноморец» нанес 12 ударов по воротам (до этого в трех поединках команда нанесла 14 ударов), но ни один не оказался результативным. Теперь «моряки» будут играть дома против одного из лидеров чемпионата, где интересно будет увидеть, сможет ли «Черноморец» что-нибудь противопоставить обновленному «Полесью».

Полесье

А «Полесье» после провала в Лиге Конференций очень неплохо стартовало в УПЛ, где в трех стартовых поединках команда разгромно победила «Оболонь», и, на секундочку, выиграла у «Шахтера». Но ничья с «Ингульцом» немного испортила приятную статистику «волков», которые в случае победы над командой из Петрово могли бы на некоторое время возглавить турнирную таблицу.

Теперь житомирянам предстоит выезд в Одессу, где им уже в субботу играть с «Черноморцем», который хоть и на первый взгляд выглядит слабой командой, но вряд ли подопечные Александра Бабича станут мальчиками для битья, поэтому «Полесью» придется приложить усилия, чтобы вывести из Одессы 3 очка.

Статистика встреч

Между собой команды провели 4 матча. 3 раза победу одерживал «Черноморец» и 1 раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 8-3 в пользу «Черноморца». В прошлом чемпионате дважды победу одержали именно «моряки», несмотря на то, что они заняли 12 место. В первом круге победил «Черноморец» со счетом 1:0 благодаря голу Васильева. А во втором круге «Черноморец» одержал разгромную победу 4:1, где у одесситов голами отмечались экс-игроки команды Кузык и Авагимян (сделал хет-трик), а у «Полесья» — Кушниренко.

Прогноз на противостояние

Данный поединок обещает быть интересным, ведь неплохо усилившийся в течение сезона «Черноморец» будет стремиться одержать дома положительный результат, а житомиряне пока одни из немногих, кто еще не потерпел поражение в новом сезоне. Поэтому это противостояние обещает быть богатым на борьбу, и на голевые моменты. В этой игре наиболее вероятным результатом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Удод, Бутко, Кайо Гомес, Шпорн, Васильев, Петряк, Янаков, Попов, Хобленко

«Полесье»: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виалле, Тейлор, Бабенко, Леднев, Таллес Коста, Назаренко, Гуцуляк, Бристрич