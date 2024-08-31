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Премьер-лига
Александрия
31.08.2024 15:30 – FT 2 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 17:58 |
412
0

Александрия – Колос – 2:1. Четвертая победа команды Ротаня. Обзор матча

Хороший старт Александрии

31 августа 2024, 17:58 |
412
0
Александрия – Колос – 2:1. Четвертая победа команды Ротаня. Обзор матча
ФК Александрия

Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Колос со счетом 2:1. Для команды Руслана Ротаня это четвертая победа в четырех проведенных матчах сезона УПЛ.

Александрия лидирует с 12 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Александрия» – «Колос» – 2:1
Голы: Ковалец, 15, Джевани, 73 – Гусол, 76

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Husol (Колос Ковалевка).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джовани (Александрия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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