31.08.2024 15:30 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига31 августа 2024, 17:58 |
412
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Александрия – Колос – 2:1. Четвертая победа команды Ротаня. Обзор матча
Хороший старт Александрии
31 августа 2024, 17:58 |
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Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Колос со счетом 2:1. Для команды Руслана Ротаня это четвертая победа в четырех проведенных матчах сезона УПЛ.
Александрия лидирует с 12 пунктами.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур
«Александрия» – «Колос» – 2:1
Голы: Ковалец, 15, Джевани, 73 – Гусол, 76
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Artem Husol (Колос Ковалевка).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джовани (Александрия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Ковалец (Александрия).
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