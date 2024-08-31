Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Колос со счетом 2:1. Для команды Руслана Ротаня это четвертая победа в четырех проведенных матчах сезона УПЛ.

Александрия лидирует с 12 пунктами.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

«Александрия» – «Колос» – 2:1

Голы: Ковалец, 15, Джевани, 73 – Гусол, 76