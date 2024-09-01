Руслан РОТАНЬ: «Нам нужно работать над менталитетом победителей»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился впечатлениями от победы своей команды над «Колосом» (2:1) в 5 туре УПЛ.

– Побеждать всегда приятно, но сегодня у нас были некоторые трудности. Мы этого опасались, что после победы над «Шахтером» будет некая расслабленность. Но мы хорошо начали игру, забили быстрый мяч.

Единственное, что не понравилось, это то, что после того, как мы забили мяч, мы не продолжали играть агрессивно в атаке, доставлять мяч. Тем более, что у нас появлялось очень много пространства, куда нужно бежать. Это было до второго мяча. Мы заметили и в перерыве сказали, что сейчас нам нужно быть более агрессивными, больше доставлять мяч в штрафную, больше использовать пространство.

Нам нужно учиться выигрывать такие матчи спокойнее, играть рационально. Особенно когда команды переходят один в один, нам нужно более остро и агрессивно действовать в завершающей фазе, хотеть забивать мячи.

Потому что такой менталитет, где мы хотим удержать счет за счет контроля или неагрессивно действовать в третьей зоне – это нас не устраивает. Мы должны в этом аспекте добавить.

– Когда был подкат на Ковальце со стороны Цурикова, казалось, тренерская лавка «Александрии» очень спокойно отреагировала, хотя эксперты подчеркивают, что это могла быть и красная карточка.

– Мы были далеко от этого момента, потому, видимо, не видели самого момента близко и, в принципе, спокойно отреагировали. Думаю, что судьям виднее, поэтому, пожалуй, не нужно это подчеркивать.

– Победный состав не меняете на фарт или не нужно менять то, что работает?

– Мы сейчас, вероятно, больше ориентируемся на то, что нужно стабилизировать состав. Потом у нас конкуренция, не всегда будет тот побеждающий состав, это все-таки где-то из прошлого. Поэтому мы просто исходим из того, чтобы больше стабилизировать состав.

Сейчас уже более наигранные связки, игроки знают друг друга, поэтому это больше в этом аспекте. Но турнирная дистанция очень большая, поэтому обязательно будут ротации. Это нормальный процесс.

– Кажется, гол «Колоса» немножко ошарашил «Александрию»? Каким-то он неожиданным вышел.

– Да, неожиданным, согласен. Но все-таки, вероятно, то, что я уже сказал. Когда счет стал 2:0, мы совсем перестали думать о том, чтобы продолжать делать счет 3:0, 4:0. Думаю, что как раз нам нужно работать над менталитетом победителей. На этом аспекте мы будем подчеркивать ребятам в будущем.

– Собственно, после этого гола появилось много фолов, желтых карточек, эмоций, возможно, лишних.

– Да, действительно, когда счет сокращается, игра сразу становится жестче, нервнее, отсюда и желтые карточки, и эмоции, – сказал Ротань.