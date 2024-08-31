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Премьер-лига
Александрия
31.08.2024 15:30 – FT 2 : 1
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 17:29 | Обновлено 31 августа 2024, 18:25
1206
1

Победная серия продолжается. Александрия разобралась с Колосом

Команда Ротаня не потеряла ни одного очка в летней части нового сезона

31 августа 2024, 17:29 | Обновлено 31 августа 2024, 18:25
1206
1
Победная серия продолжается. Александрия разобралась с Колосом
ФК Александрия

Украинская Премьер-лига генерирует сенсации еженедельно в начале нового сезона и, к счастью, они связаны исключительно с результатами отдельных противостояний. «Александрия», например, неделю назад шокировала всю страну победой над донецким «Шахтером» на своем поле (4:3), поэтому когда на стадион «Ника» приехал ковалевский «Колос», то хозяева арены могли смотреть на соперников в определенной степени свысока.

И было почему, даже без контекста победы над «горняками». Потому что футболисты Александра Поздеева откровенно не поражали на старте новой кампании своими результатами и повторяли ровно тот же путь, который был при предыдущем рулевом, Ярославе Вишняке, со своим малорезультативным и непривлекательным футболом в атаке. При этом состав у «черно-белых» так же остался явно не уровня борьбы за выживание в «элитном» дивизионе, что также накладывало определенный отпечаток на восприятие банального отсутствия побед у «Колоса» на старте сезона.

Первый тайм этого матча в очередной раз нам доказал – время идет, а в команде из Ковалевки ничего не меняется в положительном направлении. «Александрия» приложила гораздо меньше усилий, чем против «Шахтера», для того, чтобы захватить контроль над игрой и провести относительно быстрый мяч. Как ни странно, развалилась защита «Колоса» именно во время подачи углового с левого фланга, когда Ковальца оставили без опеки во вратарской.

Особой необходимости форсировать события хозяева «Ники» после этого не чувствовали, хотя соперники почти сразу создали свой наиболее опасный момент за первый тайм – Ориховский и Велетень совместными усилиями в створ ворот так и не пробили, но хоть наделали шума внутри чужой штрафной, чего остальным партнерам не удавалось сделать в принципе.

Чуть позже произошел второй и последний ключевой момент до перерыва – по итогам подката Цурикова на левом фланге защиты травму колена получил Ковалец, и поскольку лидера команды Ротаня фактически вывели из игры, хотя он и оставался на поле, этим приемом, то и ожидать активных действий от «полиграфов» впереди как-то не было смысла.

Ковалец в итоге остался с нами чуть ли не до самого завершения встречи, что уже было неплохой новостью для его команды. А что касается остальных событий на поле, то надо было еще долго ждать, пока команды во втором тайме найдут нужный импульс и наконец начнут атаковать хотя бы в той же манере, как было до перерыва.

На 73 минуте «полиграфы» подловили соперников на ошибке во время подачи с левого фланга от Мартынюка, когда на дальней стойке одиноким остался Джевани. Однако «Колос» сразу после этого нашел в себе силы на ответ в виде очень красивого обводящего удара Гусола с левого фланга штрафной в дальнюю девятку. И.... на этом все. Больше коллектив Поздеева ни на что другое сил не нашел.

После международного перерыва «Александрия» вернется гостевым матчем против киевской «Оболони», а ковалевский «Колос» будет ожидать выезд к черкасскому ЛНЗ.

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Джевани – 6,2, Смирный – 5,5, Мишнев – б/о, Логинов – б/о.

«Колос» (замены): Гусол – 6,5, Криворучко – 6,0, Ильин – 6,0.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Александрия» – «Колос» – 2:1

Голы: Ковалец, 15, Джевани, 73 – Гусол, 76

Предупреждения: Калюжный, 78, Смирный, 82 – Велетень, 9, Цуриков, 24, Криворучко, 79

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко – Шостак (Джевани, 62), Калюжный, Ковалец (Костышин, 80) – Шулянский (Смирный, 62), Филиппов (Логинов, 90+3), Безерра (Мишнев, 80).

«Колос»: Горох – Цуриков, Бондаренко, Шершень, Поправка – Демченко, Гагнидзе – Третьяков (Гусол, 61), Ориховский (Криворучко, 61), Велетень (Ильин, 61) – Паулаускас.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 5 (3) – 2 (1)
Угловые: 3 – 0
Оффсайды: 0 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Александрия - Колос отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Gargantua81
даже не знаю зачем Засуха сам себя обрекает на такой позор
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