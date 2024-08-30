Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 31-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.
Команда Руслана Ротаня от начала сезона идет без поражений. Даже очков не теряет «Александрия», и это при том, что позади остались матчи против «Шахтера» (4:3) и «Зари» (2:1). Чего не скажешь о «Колосе», который начал с результативной ничьей против «Оболони» (2:2), но в последствии за четыре игры не забил ни разу и уже вылетел из Кубка Украины от «Оболони». Кажется, не только «пивовары» могут раздумывать над сменой тренера.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|3
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|5
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|5
|0
|1
|4
|2 - 14
|1
15:30
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