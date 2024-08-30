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Премьер-лига
Александрия
31.08.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 23:07 |
29
0

Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

30 августа 2024, 23:07 |
29
0
Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 31-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Команда Руслана Ротаня от начала сезона идет без поражений. Даже очков не теряет «Александрия», и это при том, что позади остались матчи против «Шахтера» (4:3) и «Зари» (2:1). Чего не скажешь о «Колосе», который начал с результативной ничьей против «Оболони» (2:2), но в последствии за четыре игры не забил ни разу и уже вылетел из Кубка Украины от «Оболони». Кажется, не только «пивовары» могут раздумывать над сменой тренера.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
6 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
7 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
8 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Александрия
31 августа 2024 -
15:30
Колос Ковалевка
Победа Александрии 1.80 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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