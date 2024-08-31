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Премьер-лига
Александрия
31.08.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 00:00 | Обновлено 31 августа 2024, 00:14
18
0

Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команду Ротаня можно остановить, но не коллективом Поздеева в таком его состоянии

31 августа 2024, 00:00 | Обновлено 31 августа 2024, 00:14
18
0
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 31 августа, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и ковалевский «Колос». Стартовый свисток рефери Клима Заброды из Киева прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Александрия


Впечатление от игры «Александрии» на старте нового сезона – исключительно восторг. Хотя все могло бы сложиться и иначе, если бы игра первого тура против киевского «Динамо» таки состоялась в отведенный срок. Иначе, команде Руслана Ротаня пришлось стартовать с игры в гостях против ЛНЗ, и именно с этой победы (2:0) и началось триумфальное шествие «полиграфов», которое продолжается и по сей день.

Затем «Александрия» выиграла у «Зари» (2:1), а вишенкой на торте стала победа над донецким «Шахтером» в волевом стиле и со счетом, который далеко не каждый круг может повторятся в рамках УПЛ – 4:3. Уже неделя прошла после той игры, а о ней до сих пор не устают говорить – настолько хороши были в моменте хозяева «Ники». И это далеко не случайность.

В прошлом сезоне не отпустить колкий комментарий в адрес результатов работы Ротаня не мог себе позволить ни один из экспертов или болельщиков, так как этих самых результатов в принципе и не было, а команда боролась чуть ли не за выживание до последнего тура. Но сейчас все иначе. «Александрия» захватила лидерство в УПЛ и намерена встретить первую осеннюю международную паузу на первой строчке турнирной таблицы. Смотрим на ее соперника по предстоящей домашней игре и, кажется, эта задача не такая уж и невыполнимая.

Колос


Определенные ожидания от выступлений ковалевского «Колоса» в новом сезоне все-таки имели место быть. Еще прошлой весной казалось, что завершение эпохи Ярослава Вишняка таки наступило, и вместо этого Александр Поздеев начал строить свой проект по более атакующим лекалам. И ведь действительно, тогда игра команды изменилась в лучшую сторону, пусть и с результатами не всегда все складывалось гладко.

Идея была проста – сбросить с Ковалевки «сухое» проклятие и уже в новом сезоне попытаться повторить успех дебютной кампании в УПЛ, когда удалось сходу забраться в зону еврокубков. Однако стартовые туры показали, что эти планы останутся лишь мечтами. Нет, в первом туре все выглядело еще даже очень неплохо – яркие 2:2 против «Оболони» с дублем Цурикова под палящим столичным солнцем заставили верить в лучшее.

Но затем были фирменные «нули» в Ковалевке против «Ингульца», после чего началась серия поражений от «Черноморца», «Вереса» (дважды по 0:1) и той-таки «Оболони» в Кубке Украины. Последние две неудачи напрямую связаны между собой, так как их разделили всего несколько дней, а в кубковом матче были овертаймы. Но не в каких-то «проблемах с ротацией» кроются проблемы «Колоса» – от такого набора футболистов даже на лавке не отказалась бы половина команд УПЛ. Другое дело, что время идет, игра не приходит, результатов нет, а скоро длительный перерыв. Говорят, это к серьезным изменениям.

История встреч


Футбольные пути «Александрии» и «Колоса» ранее пересекались 11 раз в рамках Премьер-лиги. Наблюдается равенство по количеству побед со стороны обеих команд – по 4 успешные игры против, а еще три матча завершились вничью. Разница голов – 15:12. Крупнейшая победа «Александрии» – 4:1 (2022), «Колоса» – 2:0 (2021). Команды последний раз играли между собой в апреле прошлого года, когда на стадионе «Колос» голов мы не увидели (0:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Клим Заброда из Киева, который на своем счету имеет уже 8 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Руслан Ермоленко и Евгений Петраков, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Романовым и Сергеем Приступой. У Заброды нет опыта проведения матчей с участием «Александрии», тогда как с «Колосом» он пересекался 1 раз – 1 поражение.

Ориентировочные составы


«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко – Смирный, Калюжный, Ковалец – Шулянский, Филиппов, Безерра.

«Колос»: Мысак – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка – Демченко, Гагнидзе – Третьяков, Ориховский, Ильин – Паулаускас.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что победителя предсказать в этой паре очень легко.

Прогноз Sport.ua
Александрия
31 августа 2024 -
15:30
Колос Ковалевка
Победа Александрии 1.80 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
6 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
7 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
8 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица
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